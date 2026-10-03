В Молдове прогремели взрывы в четырех районах: полиция обнаружила обломки дронов (фото)

В Молдове в очередной раз обнаружили обломки дронов после серии взрывов на фоне ночной атаки оккупантов РФ на Одессу. Утром 3 октября в четырех районах Молдовы прогремели взрывы. Полиция обнаружила обломки беспилотников, а в одном из случаев после взрыва загорелась сухая растительность.

О происшествиях в Кеушенском, Штефан-Водском, Новоаненском и Хинчештском районах сообщила молдавская полиция, пишет Noi.md. Около 07:50 правоохранители получили сообщение о взрыве недалеко от города Кеушень. На месте зафиксировали густой дым и обнаружили обломки беспилотника. Фрагменты дрона также обнаружили вблизи села Дубовка и города Хинчешти. Еще одно место с обломками нашли между селами Делакеу и Пухечень Новоаненского района.

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Последствия падения дронов РФ в Молдове

Еще один взрыв произошел вблизи села Крокмаз Штефан-Водского района. По данным полиции, беспилотник взорвался на винограднике недалеко от хозяйственной постройки. В результате инцидента загорелась сухая растительность, а в здании выбило окна. О пострадавших не сообщается.

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Министерство обороны Молдовы, в свою очередь, заявило, что системы наблюдения зафиксировали пролет нескольких беспилотников вблизи Анений-Ной, Штефан-Воде, Хинчешт, Тудори и Кеушень. По информации ведомства, на места инцидентов были направлены полицейские и военнослужащие Национальной армии. Молдавское Минобороны связало эти события с массированными атаками РФ на Украину.

Правоохранительные органы продолжают фиксировать случаи и выяснять все обстоятельства. Власти призвали жителей не приближаться к местам взрывов и не прикасаться к обломкам или другим подозрительным предметам.

Это уже далеко не первый случай, когда российские дроны залетают на территорию Молдовы. Издание Фокус сообщало, что 24 сентября российские дроны залетели сразу в две соседние с Украиной страны. В Румынии беспилотник упал в лесу возле Солки, а в Молдове воздушное пространство нарушили четыре аппарата, причем один из них полиция предварительно идентифицировала как "Герберу".

А в начале сентября самолет, на котором президент Украины Владимир Зеленский направлялся в Осло на похороны короля Норвегии, во время взлета из Молдовы едва не столкнулся с беспилотником.