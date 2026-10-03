У Молдові пролунали вибухи у чотирьох районах: поліція знайшла уламки дронів (фото)

У Молдові вчергове виявили уламки дронів після серії вибухів на тлі нічної атаки окупантів РФ на Одесу. Вранці 3 жовтня у чотирьох районах Молдови пролунали вибухи. Поліція виявила уламки безпілотників, а в одному з випадків після вибуху загорілася суха рослинність.

Про інциденти у Кеушенському, Штефан-Водському, Новоаненському та Хинчештському районах повідомила молдовська поліція, пише Noi.md. Близько 07:50 правоохоронці отримали повідомлення про вибух неподалік міста Кеушень. На місці зафіксували густий дим і знайшли уламки безпілотника. Фрагменти дрона також виявили поблизу села Дубівка та міста Хинчешти. Ще одне місце з уламками знайшли між селами Делакеу та Пухечень Новоаненського району.

Що ще відомо про вибухи

Результат падіння дронів РФ у Молдові

Ще один вибух стався поблизу села Крокмаз Штефан-Водського району. За даними поліції, безпілотник вибухнув на винограднику неподалік господарської будівлі. Унаслідок інциденту загорілася суха рослинність, а у будівлі вибило вікна. Про постраждалих не повідомляється.

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Міністерство оборони Молдови, своєю чергою, заявило, що системи спостереження зафіксували проліт кількох безпілотників поблизу Аненій-Ной, Штефан-Воде, Хинчешт, Тудори та Кеушень. За інформацією відомства, на місця інцидентів направили поліціянтів і військовослужбовців Національної армії. Молдовське Міноборони пов'язало події з масованими атаками РФ по Україні.

Правоохоронці продовжують документувати випадки та встановлювати всі обставини. Влада закликала мешканців не наближатися до місць вибухів і не торкатися уламків або інших підозрілих предметів.

Це вже далеко не перший випадок, коли російські дрони залітають до Молдови. Фокус писав, що 24 вересня російські дрони залетіли одразу до двох сусідніх з Україною країн. У Румунії безпілотник упав у лісі біля Солки, а в Молдові порушили повітряний простір чотири апарати, причому один із них поліція попередньо ідентифікувала як "Герберу".

А на початку вересня літак, на якому президент України Володимир Зеленський прямував до Осло на похорон короля Норвегії, під час зльоту з Молдови ледь не зіткнувся з безпілотником.