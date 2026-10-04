"Рубио настроен решительно": США выслали двух иранских дипломатов, скрывавшихся в Нью-Йорке

Двое членов иранской делегации на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке покинули территорию США после затянувшегося конфликта. СМИ отмечают, что к этому лично приложил руку госсекретарь Марко Рубио.

Один американский чиновник сообщил, что двое иранских дипломатов "скрывались" в Нью-Йорке после сессии Генеральной Ассамблеи ООН, после чего в дело вмешался госсекретарь США. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на собеседников.

"Секретарь Рубио настроен решительно. Еще двое членов иранской делегации оставались в Нью-Йорке еще долго после завершения сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сейчас их выдворили из страны", — сказал чиновник.

Инсайдер сообщает, что двое иранских дипломатов не выполнили требование Госдепартамента, предъявленное иранской миссии при ООН. Они должны были покинуть США ещё в понедельник, чтобы вся делегация немедленно покинула страну.

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"В пятницу иранской миссии при ООН сообщили, что США знают, что двое дипломатов до сих пор находятся в Нью-Йорке, несмотря на то, что их просили покинуть страну. Ирану вновь сообщили, что этим двум необходимо немедленно покинуть страну", — отмечает издание.

Высокопоставленный чиновник отметил, что один из иранских дипломатов выехал в пятницу вечером, а второй — в субботу утром. А СМИ отмечают, что эти действия США следует рассматривать как "последний признак напряженности между двумя странами", поскольку "дипломатические усилия по прекращению войны ослабевают, а вероятность возобновления боевых действий возрастает".

Ранее Фокус сообщал о том, что Иран готов открыть Ормузский пролив при условии заключения соглашения с США. В то же время президент США Дональд Трамп отверг предложенный мирный план, а Тегеран категорически выступает против уступок в ядерном вопросе.

Впоследствии стало известно, что глава Госдепа США уже выдворил иранских дипломатов из страны. Речь идет о двух представителях Ирана, которые не хотели покидать США после сессии Генеральной Ассамблеи ООН.