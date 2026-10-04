"Рубіо налаштований рішуче": США вислали двох дипломатів Ірану, які ховалися в Нью-Йорку

Двоє членів іранської делегації на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку покинути територію США після тривалого конфлікту. ЗМІ вказує, що до цього особисто доклав руку держсекретар Марко Рубіо.

Один американський чиновник повідомив, що двоє дипломатів Ірану "ховалися" в Нью-Йорку після сесії Генасамблеї ООН, після чого до справи вступив держсекретар США. Про це повідомляє видання Axios з посиланням на співрозмовників.

"Секретар Рубіо серйозно налаштований. Ще двоє членів іранської делегації залишалися в Нью-Йорку ще довго після проходження Генеральної Асамблеї ООН. Зараз їх вигнали з країни", — сказав чиновник.

Інсайдер вказує, що двоє іранських дипломатів не виконали вимогу Держдепартаменту до іранської місії при ООН. Вони мали покинути США ще в понеділок, щоб вся її делегація негайно залишила країну.

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"У п'ятницю іранській місії при ООН повідомили, що США знають, що двоє дипломатів досі перебувають у Нью-Йорку, незважаючи на те, що вони просили їх залишити країну. Ірану знову повідомили, що двом потрібно негайно залишити країну", — вказує видання.

Високопосадовець зазначив, що один із іранських дипломатів виїхав у п'ятницю ввечері, а другий — у суботу вранці. А ЗМІ вказує, що ці дії США слід вважати як "останній знак напруженості між двома країнами", оскільки "дипломатичні зусилля щодо припинення війни слабшають, а перспектива відновлення бойових дій зростає".

Раніше Фокус повідомляв про те, як Іран готовий відкрити Ормузьку протоку за умови угоди зі США. Водночас президент США Дональд Трамп відкинув запропонований мирний план, а Тегеран категорично виступає проти поступок в ядерному питанні.

Згодом стало відомо, що глава Держдепу США вже видворяв дипломатів Ірану з країни. Мова йде про двох представників Ірану, які не хотіли покидати США після сесії Генасамблеї ООН.