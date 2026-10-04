Неизвестный объект парализовал движение судов в Финском заливе: что выяснили ВМС

Загадочный металлический объект остановил движение судов у Хельсинки, а после проверки ВМС Финляндии выяснилось, что это, вероятно, деталь очень старого затонувшего судна.

Вечером 3 октября недалеко от финской столицы произошла чрезвычайная ситуация на море. Так, около 19:20 Пограничная служба Финляндии сообщила полиции о подозрительной находке в воде, в связи с чем власти временно ограничили судоходство. Полиция Финляндии незамедлительно обратилась за помощью к специалистам Военно-морских сил страны для идентификации находки. Об этом сообщили финская полиция и Yle.

Предмет обнаружили на водном пути, которым регулярно пользуются пассажирские суда. По данным полиции, речь шла о воронкообразном металлическом объекте, который лежал в воде к югу от острова Кустаанмиекка недалеко от Суоменлинны.

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Поскольку предмет был обнаружен непосредственно на судоходном маршруте, правоохранительные органы совместно с Береговой охраной Финского залива приняли оперативные меры:

полностью изолировали и оцепили район обнаружения находки;

временно закрыли морскую зону вблизи Хельсинки для любого транспорта.

Эти меры безопасности повлияли на пассажирское сообщение между Хельсинки и Таллинном. В частности, поезд Viking XPRS, который должен был отправиться из Хельсинки в Таллинн в 20:00, не смог вовремя покинуть порт из-за проведения работ. Пассажирские рейсы в этом районе также подверглись задержкам.

В ночь на 4 октября финская полиция сообщила, что ВМС предварительно идентифицировали найденный недалеко от Хельсинки воронкообразный металлический предмет как очень старую механическую деталь затонувшего судна. Также было установлено, что это не взрывное устройство.

Объект отбуксировали в Сантахамину, где будет продолжено его исследование. По завершении операции морская зона была разблокирована, а полиция покинула место происшествия.

Ранее "Фокус" сообщал, что Финляндия намерена присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию, направленной на укрепление обороны Европы на фоне угрозы со стороны России. Это откроет возможность временного размещения в Финляндии французских стратегических ВВС, а также проведения совместных учений. В то же время Хельсинки подчеркивает, что не планирует размещать на своей территории ядерное оружие.

Напомним, что в Финляндии 21-летний украинец уже более полутора лет безуспешно ищет место для обязательной учебной практики в сфере бухгалтерского учета. Чтобы привлечь внимание работодателей, Сергей Дениченко вышел в центр Хельсинки с плакатом с просьбой помочь найти место для практики. Он связывает трудности с трудоустройством, в частности, с высокой конкуренцией и автоматизацией работы в финансовой сфере.