Невідомий предмет паралізував рух суден у Фінській затоці: що з'ясували ВМС

Загадковий металевий об’єкт зупинив рух суден біля Гельсінкі, а після перевірки ВМС Фінляндії з’ясувалося, що це, ймовірно, деталь дуже старого затонулого судна.

Поблизу фінської столиці увечері 3 жовтня виникла надзвичайна ситуація на морі. Так, близько 19:20 Прикордонна служба Фінляндії повідомила поліцію про підозрілу знахідку у воді, через що влада тимчасово обмежила судноплавство. Поліція Фінляндії невідкладно звернулася за допомогою до фахівців Військово-морських сил країни для ідентифікації знахідки. Про це повідомили фінська поліція та Yle.

Предмет знайшли на водному шляху, яким регулярно користуються пасажирські судна. За даними поліції, йшлося про воронкоподібний металевий об’єкт, який лежав у воді на південь від острова Кустаанмієкка поблизу Suomenlinna.

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Оскільки предмет було виявлено просто на судноплавному маршруті, то правоохоронці разом із Береговою охороною Фінської затоки вжили оперативних заходів:

повністю ізолювали та оточили район виявлення знахідки;

тимчасово закрили морську зону поблизу Гельсінкі для будь-якого транспорту.

Такі заходи безпеки вплинули на пасажирське сполучення між Гельсінкі та Таллінном. Зокрема, Viking XPRS, який мав вирушити з Гельсінкі до Таллінна о 20:00, не зміг вчасно залишити порт через операцію. Пасажирські рейси в цьому районі також зазнали затримок.

В ніч на 4 жовтня фінська поліція повідомила, що ВМС попередньо ідентифікували знайдений біля Гельсінкі воронкоподібний металевий предмет як дуже стару механічну деталь затонулого судна. Також було встановлено, що це не вибуховий пристрій.

Об’єкт відбуксирували до Сантахаміни, де його подальше дослідження триватиме. Після завершення операції морську зону розблокували, а поліція залишила місце події.

Раніше Фокус писав, що Фінляндія має намір приєднатися до французької ініціативи з ядерного стримування, спрямованої на посилення оборони Європи на тлі загрози з боку Росії. Це відкриє можливість тимчасового розміщення у Фінляндії французьких стратегічних ВПС, а також проведення спільних навчань. Водночас Гельсінкі наголошує, що не планує розміщувати на своїй території ядерну зброю.

Нагадаємо, у Фінляндії 21-річний українець понад півтора року безуспішно шукає місце для обов’язкової навчальної практики у сфері бухгалтерії. Щоб привернути увагу роботодавців, Сергій Деніченко вийшов у центр Гельсінкі з плакатом із проханням допомогти знайти практику. Він пов’язує труднощі з працевлаштуванням, зокрема, з високою конкуренцією та автоматизацією роботи у фінансовій сфері.