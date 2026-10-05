"Долой царя!": в столице РФ полиция разогнала митинг коммунистов, задержаны 60 человек (видео)

В столице РФ члены КПРФ провели митинг в годовщину расстрела Белого дома в 1993 году. После криков "Долой царя!" правоохранители начали задерживать людей, а впоследствии — фактически разогнали митинг коммунистов.

На данный момент известно о задержании 60 человек, часть из которых была отпущена, а остальные ожидают суда. Об этом сообщает издание Astra.

В акции, по разным оценкам, приняли участие от нескольких сотен до двух тысяч человек. Участники акции скандировали различные лозунги, в том числе "Нет политическим репрессиям", "Свободу политическим заключённым", "Власть — народу, мир — миру", "Долой партию мошенников и воров".

"А когда начали скандировать "Долой царя!", начались задержания, что видно на видео. Задержанные по-прежнему находятся в актовом зале полицейского участка и дают показания. После беседы их просят подписать документ, в котором акцию протеста КПРФ называют несогласованной", — отмечает издание.

Видео дня

На данный момент точное число задержанных остается неизвестным. Однако, по подсчетам СМИ, их число составляет около 60 человек.

Ранее Фокус сообщал о масштабных акциях в поддержку Федорова. На видео с места событий запечатлено массовое мероприятие, на которое собралось не одна сотня людей разного возраста — среди них и молодежь, и люди старшего поколения, и мужчины, и женщины.

Впоследствии стало известно, что во Франции протесты учащихся переросли в столкновения. В ответ полиция в некоторых случаях применяла слезоточивый газ и резиновые пули, задержав более 5000 человек.