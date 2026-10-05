"Геть царя!": в столиці РФ поліція розігнала мітинг комуністів, затримано 60 осіб (відео)

У столиці РФ члени КПРФ провели мітинг на річницю розстрілу Білого дому 1993 року. Після вигуків "Геть царя!" правоохоронці почали затримувати людей, а згодом — фактично розігнали мітинг комуністів.

Наразі відомо про затримання 60 осіб, меншу частину з яких відпустили, а більшу — очікує суд. Про це повідомляє видання Astra.

В акції, за різними оцінками, брали участь від кількох сотень до двох тисяч людей. Учасники акції скандували різні гасла, включаючи "Ні політичним репресіям", "Свободу політичним в'язням", "Влада – народу, миру – мир", "Геть партію шахраїв і злодіїв".

"А коли почали скандувати "Геть царя!", почалися затримання, що видно на відео. Затримані продовжують перебувати в актовому залі відділу поліції та давати пояснення. Після розмови їх просять підписувати документ, в якому акцію протесту КПРФ називають неузгодженою", — вказує видання.

Видео дня

Наразі точна цифра затриманих залишається невідомою. Однак за підрахунками ЗМІ, кількість коливається близько 60 осіб.

Раніше Фокус повідомляв про масштабні акції на підтримку Федорова. На відео з місця подій показали масовий захід, на який зібралась не одна сотня людей різного віку — є молодь, є учасники старшого віку, чоловіки та жінки.

Згодом стало відомо, що в Франції протести учнів переросли в сутички. У відповідь поліція у деяких випадках застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі, затримавши понад 5000 осіб.