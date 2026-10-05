США вывели 12 бомбардировщиков с авиабазы в Великобритании: причиной послужила попытка теракта — CNN

США отозвали свои бомбардировщики обратно на базы после попытки теракта, совершенной группой неизвестных лиц в Великобритании. На данный момент в официальном заявлении правительства США не указаны подробности относительно причин.

Один из высокопоставленных чиновников Пентагона заявил, что последнюю угрозу в Великобритании считают "реальным инцидентом". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правительстве.

"Теперь мы можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, которые были развернуты на базе RAF Fairford, вернулись на свои базы в Соединенных Штатах", — сказал чиновник.

Еще один источник сообщил СМИ, что такие действия США следует считать "необычными", ведь военные вернули бомбардировщики на родные базы. В то же время обычным вариантом было развертывание самолетов на другой базе одного из союзников.

Министерство обороны Великобритании отказалось комментировать CNN вопрос о передислокации бомбардировщиков. Журналисты пишут, что база Королевских ВВС в Фейерфорде использовалась для развертывания американских бомбардировщиков B-1, которые участвовали в войне против Ирана.

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Впоследствии издание WSJ со ссылкой на высокопоставленного чиновника США сообщило, что к подготовке возможной атаки могут быть причастны структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. По версии американцев, британских граждан завербовали для нападения на самолеты и военнослужащих США.

В то же время, по данным WSJ, британские чиновники сомневаются в масштабах и планах диверсантов. В настоящее время ведётся расследование, а правительство Энди Бернема пока не комментирует вопрос о перемещении самолётов США с авиабазы Фейерфорд.

Ранее Фокус сообщал о том, как в США разбился уникальный бомбардировщик B-52. СМИ отмечают, что инцидент произошел на авиабазе Эдвардс недалеко от Лос-Анджелеса, однако подробности пока неизвестны.

Впоследствии стало известно, что в Великобритании задержали группу лиц возле базы ВВС США. По словам президента Трампа, эта группа якобы планировала нанести объекту "серьезный ущерб".