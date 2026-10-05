США вивели 12 бомбардувальників з авіабази в Британії: причиною стала спроби теракту — CNN

CША повернули власні бомбардувальники назад власні бази після спроби теракту невідомою групою осіб в Великій Британії. Наразі в офіційній заяві уряду США не було зазначено деталей щодо причин.

Один з високопосадовців Пентагону заявив, що останню загрозу в Британіїї вважають "реальним інцидентом". Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела в уряді.

"Тепер ми можемо визнати, що всі американські бомбардувальники, які були розгорнуті на RAF Fairford, повернулися на свої домашні бази у Сполучених Штатах," — сказав чиновник.

Ще одне джерело розповіло ЗМІ, що такі дії США слід вважати "незвичними", адже військові повернули бомбардувальники на домашні бази. Водночас звичним варіантом було розгортання літаків на іншій базі одного із союзників.

Міністерство оборони Великої Британії відмовилося коментувати CNN питання про передислокацію бомбардувальників. Журналісти пишуть, що база Королівських ВПС у Феєрфорді використовувалася для розгортання американських бомбардувальників B-1, які брали участь у війні проти Ірану.

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Згодом видання WSJ з посиланням на топчиновника США повідомила, що до підготовки ймовірної атаки можуть бути причетні структури Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Ірану. За версією американців, британських громадян завербували для нападу на літаки та військовослужбовців США.

Водночас британські посадовці, за даними WSJ, сумнівається в масштабі та плані саботажників. Наразі триває слідство, а уряд Енді Бернема наразі не коментує питання переміщення літаків США з авіабази Феєрфорд.

Раніше Фокус повідомляв про те, як у США розбився унікальний бомбардувальник B-52. ЗМІ вказують, що інцидент стався на авіабазі Едвардс поблизу Лос-Анджелеса, однак деталі залишаються невідомими.

Згодом стало відомо, що в Британії затримали групу осіб біля бази ВПС США. За словами президента Трампа, група нібито планувала завдати об’єкту "великої шкоди".