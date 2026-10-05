Лула и Болсонару сойдутся во втором туре выборов президента Бразилии: что они говорили об Украине

Более 158 миллионов бразильцев выбирают президента, и в этой борьбе доминируют две известные фигуры: президент Луис Инасиу Лула да Силва, который баллотируется на переизбрание, и правый сенатор Флавио Болсонару, сын бывшего президента Жаира Болсонару. И никто из них не набрал более 50%, так что Бразилию ждет второй тур.

По предварительным результатам избирательной комиссии, после подсчета 97 процентов голосов Лула набрал примерно 44,6 процента, а его правый соперник — 47,4 процента, — таким образом, обоим не хватило абсолютного большинства, необходимого для победы в первом туре. Оба уже сказали, что разочарованы. Поскольку ни один из кандидатов не получил более 50 процентов действительных голосов, то будут соревноваться друг с другом во втором туре выборов 25 октября, сообщает CNN.

Флавио Болсонару и Лула да Силва – что о них известно и как они относятся к Украине

Левоцентристский политик Лула, которому сейчас 80 лет, баллотируется на четвертый срок . 45-летний Флавио Болсонару хочет сменить своего отца: бывшего президента Жаира Болсонару. Жаир находится под домашним арестом и приговорен к 27 годам тюремного заключения за попытку государственного переворота. Однако с точки зрения семьи Болсонару и их сторонников он является политическим заключенным.

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Лула да Силва Фото: El Pais

Жаир Болсонару был близким союзником президента США Дональда Трампа. И его сын поддерживает эту политику.

Лула из Рабочей партии намерен продолжить свою политику социальных программ и государственных инвестиций. Флавио Болсонару из Либеральной партии обещает более компактное государство и более жесткий подход к борьбе с преступностью.

Победа Болсонару еще больше ускорит сдвиг вправо в Латинской Америке. Победа Лулы, с другой стороны, сохранит Бразилию, наряду с Мексикой, в качестве крупного оплота левых в регионе.

Флавио Болсонару предстоит второй тур выборов, но другие члены президентской семьи уже добились политического успеха: бывшая первая леди Мишель Болсонару была избрана в Сенат от Федерального округа Бразилиа. Карлос Болсонару, еще один сын бывшего президента, также получил место в Сенате — от южного штата Санта-Катарина.

Болсонару-младший идет на второй тур выборов

Что касается отношения к Украине, то Лула да Силва занимает позицию "переговоры и мир" и даже предлагал Бразилию в качестве вероятного посредника на переговорах. Он поддерживает территориальную целостность Украины и говорит о необходимости завершения войны, но при этом не поддерживает стратегию поставок оружия Украине и усиления давления на Россию в том виде, как это делают США и европейские страны.

Лула неоднократно предлагал дипломатический механизм урегулирования с участием крупных держав. В июне 2026 года он встретился с Зеленским на полях G7 и заявил, что продолжит работать над поиском дипломатического решения.

Флавио Болсонару про Украину не говорил совсем. Известно только, что он выступает за укрепление отношений Бразилии с США. Его программа внешней политики значительно сильнее ориентирована на Вашингтон, тогда как Лула делает ставку на БРИКС и более самостоятельную внешнюю политику.

Критики Болсонару даже заявляли, что США вмешиваются в выборы в Бразилии, так что во избежание беспорядков посольства и консульства США в день выборов были закрыты.

Напомним, Фокус рассказывал о том, как проходят президентские выборы в Бразилии.

Ранее политик в Бразилии копировал образ Дональда Трампа, чтобы победить на выборах в Сенат.