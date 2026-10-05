Лула та Болсонару зійдуться у другому турі президентських виборів у Бразилії: що вони говорили про Україну

Понад 158 мільйонів бразильців обирають президента, і в цій боротьбі домінують дві відомі постаті: президент Луїс Інасіу Лула да Сілва, який балотується на переобрання, та правий сенатор Флавіо Болсонару, син колишнього президента Жаїра Болсонару. І жоден із них не набрав понад 50 %, тож Бразилію чекає другий тур.

За попередніми результатами виборчої комісії, після підрахунку 97 відсотків голосів Лула набрав приблизно 44,6 відсотка, а його правий суперник — 47,4 відсотка, — отже, обом не вистачило абсолютної більшості, необхідної для перемоги в першому турі. Обидва вже заявили, що розчаровані. Оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50 відсотків дійсних голосів, вони змагатимуться один з одним у другому турі виборів 25 жовтня, повідомляє CNN.

Флавіо Болсонару та Лула да Сілва — що про них відомо та як вони ставляться до України

Лівоцентристський політик Лула, якому зараз 80 років, балотується на четвертий термін. 45-річний Флавіо Болсонару хоче замінити свого батька — колишнього президента Жаїра Болсонару. Жаїр перебуває під домашнім арештом і засуджений до 27 років тюремного ув’язнення за спробу державного перевороту. Однак з точки зору родини Болсонару та їхніх прихильників він є політичним в’язнем.

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Лула да Сілва Фото: El Pais

Жаїр Болсонару був близьким союзником президента США Дональда Трампа. І його син підтримує цю політику.

Лула з Робітничої партії має намір продовжувати свою політику соціальних програм та державних інвестицій. Флавіо Болсонару з Ліберальної партії обіцяє більш компактну державу та жорсткіший підхід до боротьби зі злочинністю.

Перемога Болсонару ще більше прискорить зсув управо в Латинській Америці. Перемога Лули, з іншого боку, збереже Бразилію, поряд із Мексикою, як важливий оплот лівих у регіоні.

Флавіо Болсонару чекає другий тур виборів, але інші члени президентської родини вже досягли політичного успіху: колишня перша леді Мішель Болсонару була обрана до Сенату від Федерального округу Бразиліа. Карлос Болсонару, ще один син колишнього президента, також отримав місце в Сенаті — від південного штату Санта-Катаріна.

Болсонару-молодший проходить до другого туру виборів

Що стосується ставлення до України, то Лула да Сілва дотримується позиції "переговори та мир" і навіть пропонував Бразилію як ймовірного посередника на переговорах. Він підтримує територіальну цілісність України та наголошує на необхідності завершення війни, але при цьому не підтримує стратегію постачання зброї Україні та посилення тиску на Росію у тому вигляді, як це роблять США та європейські країни.

Лула неодноразово пропонував дипломатичний механізм врегулювання за участю великих держав. У червні 2026 року він зустрівся із Зеленським на полях саміту G7 і заявив, що продовжуватиме працювати над пошуком дипломатичного рішення.

Флавіо Болсонару про Україну взагалі не згадував. Відомо лише, що він виступає за зміцнення відносин Бразилії зі США. Його зовнішньополітична програма значно сильніше орієнтована на Вашингтон, тоді як Лула робить ставку на БРІКС і більш самостійну зовнішню політику.

Критики Болсонару навіть заявляли, що США втручаються у вибори в Бразилії, тож, аби уникнути заворушень, посольство та консульство США у день виборів були закриті.

Нагадаємо, що "Фокус" розповідав про те, як проходять президентські вибори в Бразилії.

Раніше політик у Бразилії копіював образ Дональда Трампа, щоб перемогти на виборах до Сенату.