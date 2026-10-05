Варшава не видит признаков подготовки к войне: когда Россия может напасть на Польшу

В канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого называют Россию угрозой, однако пока не фиксируют признаков подготовки Кремля к полномасштабной войне против страны. В то же время в Варшаве не исключают такого сценария в будущем.

В Варшаве Россию рассматривают как угрозу, однако на данный момент прямых признаков подготовки нападения на Польшу там не обнаруживают. Таким мнением поделился высокопоставленный чиновник из канцелярии президента Кароля Навроцкого в беседе с журналистом ZN.UA в польской столице.

Основные ресурсы российской армии сосредоточены на борьбе с Украиной, главным образом на Донбассе, где продолжаются наступательные действия, но темпы продвижения очень низкие.

Как отметил представитель президентской канцелярии, Россия, без сомнения, представляет опасность для Польши, однако на данный момент он не наблюдает таких передвижений российских войск, которые свидетельствовали бы о непосредственной угрозе масштабной военной операции. В то же время он подчеркнул, что полностью исключать возможность нападения на Польшу в перспективе не стоит.

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По мнению Варшавы, главная миссия Москвы направлена именно на Украину. Чиновник не считает, что Россия остановится на границах Донбасса. По его мнению, Кремль ставит перед собой цель разрушить европейскую систему безопасности и переформатировать её по принципу сфер влияния.

Речь идет не об отдельных городах или участках линии фронта, пояснил он, а о будущем всего государства. По его словам, с точки зрения России Украина должна перестать существовать в своем нынешнем виде. Таким образом, проблема заключается не в том или ином населённом пункте на Донбассе, а в том, будет ли страна захвачена полностью.

Стратегия безопасности страны в Варшаве строится на трёх столпах: собственных оборонных мощностях, сотрудничестве с соседними государствами и членстве в НАТО. Это касается финансирования армии и современного вооружения, координации с странами, разделяющими оценку российской угрозы, и поддержки союзников. Ключевую роль здесь играют Соединённые Штаты.

"Россия, как мы уже знаем, боится только сильных. Если Польша будет сильной и будет сдерживать её, то Россия просто не нападет, потому что у неё не будет для этого ни возможности, ни сил", — подытожил он.

Ранее сообщалось, что из-за масштабной атаки российских беспилотников на волынскую приграничную зону Польше пришлось немедленно эвакуировать персонал и приостановить работу пунктов пропуска Дорогуск и Зосин.

Кроме того, мы отмечали, что в случае агрессии со стороны России Польша, по словам министра иностранных дел Радослава Сикорского, могла бы одержать победу довольно быстро: он подчеркнул значительное превосходство Польши и других европейских стран в воздушных силах.