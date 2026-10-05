Варшава не бачить ознак підготовки до війни: коли Росія може напасти на Польщу

У канцелярії президента Польщі Кароля Навроцького називають Росію загрозою, проте наразі не фіксують ознак підготовки Кремля до повномасштабної війни проти країни. Водночас у Варшаві не виключають такого сценарію в майбутньому.

У Варшаві Росію розцінюють як загрозу, однак на сьогодні прямих ознак підготовки атаки на Польщу там не виявляють. Такою думкою високопосадовець з канцелярії президента Кароля Навроцького поділився у розмові з журналістом ZN.UA у польській столиці.

Основні ресурси російської армії сконцентровані на боротьбі з Україною, головним чином на Донбасі, де наступальні дії тривають, але темп просування дуже низький.

Як зазначив представник президентської канцелярії, Росія, без сумніву, є небезпекою для Польщі, проте сьогодні він не спостерігає таких пересувань російських військ, які б свідчили про безпосередню загрозу масштабної військової операції. Водночас він підкреслив, що цілком відкидати можливість атаки на Польщу в перспективі не варто.

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На думку Варшави, головна місія Москви спрямована саме на Україну. Чиновник не вважає, що Росія зупиниться на рубежах Донбасу. На його думку, Кремль ставить за мету зруйнувати європейську систему безпеки та переформатувати її за принципом сфер впливу.

Йдеться не про окремі міста чи фрагменти лінії фронту, пояснив він, а про майбутнє цілої держави. За його словами, для Росії Україна має перестати існувати у своєму теперішньому вигляді. Отож, проблема полягає не в тому чи іншому населеному пункті на Донбасі, а в тому, чи буде захоплена країна повністю.

Безпекову стратегію країни у Варшаві будують на трьох стовпах: власних оборонних потужностях, співпраці з сусідніми державами та членстві в НАТО. Це стосується фінансування армії та сучасних озброєнь, координації з країнами, що поділяють оцінку російської загрози, та підтримки союзників. Ключову функцію тут виконують Сполучені Штати.

"Росія, як ми вже знаємо, боїться лише сильних. Якщо Польща буде сильною і буде стримувати її, то Росія просто не нападе, тому що не матиме для цього ні можливості, ні сил", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що через масштабну атаку російських безпілотників на волинське прикордоння Польщі довелося негайно евакуювати персонал та призупинити роботу пунктів пропуску Дорогуськ і Зосін.

Окрім того, ми зазначали, що у випадку агресії з боку Росії Польща, за словами міністра закордонних справ Радослава Сікорського, могла б здобути перемогу досить швидко: він акцентував на значній перевазі Польщі та інших європейських країн у повітряних силах.