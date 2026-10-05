"Только вопросы жизни и смерти": Симоньян заявила о серьезных осложнениях после операции

После операции Маргарита Симоньян заявила, что восстановление проходит сложнее, чем ожидалось, и попросила не беспокоить её, если вопросы не касаются "жизни и смерти".

Российская пропагандистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о серьезных проблемах со здоровьем после операции. Она попросила друзей, коллег и знакомых временно не обращаться к ней с рабочими вопросами, если они не касаются "жизни и смерти". О своём состоянии Симоньян рассказала в голосовом сообщении, опубликованном на её Telegram-канале.

По словам пропагандистки, операция, которую врачи провели 27 сентября, прошла с отклонениями от медицинского плана, а реабилитация даётся ей крайне тяжело. Свои проблемы со здоровьем она связала с ослаблением организма после химиотерапии, лучевой и гормональной терапии, которые она проходила в связи с онкологическим заболеванием.

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"Я уже писала, что в воскресенье у меня была операция, серьезная операция. Поскольку я недавно перенесла химиотерапию, лучевую терапию и прохожу тяжелое многофазное гормональное лечение от онкологии, организм ослаблен. Поэтому реабилитация после этой операции проходит не так гладко, как мы думали и как хотели", — сказала она.

Таким образом, Симоньян попросила всех, кто её знает, дать ей время на восстановление, а не беспокоить её просьбами помочь с трудоустройством, новыми проектами или другими рабочими вопросами. В своём обращении пропагандистка попросила дать ей возможность "немного просто прийти в себя" и выразила надежду на понимание.

"Я очень прошу: пожалуйста, если можно, в это время не звоните мне с различными просьбами — о трудоустройстве, новых проектах, о рассмотрении шикарных, гениальных идей и так далее, если это не касается жизни и смерти", — заявила Симоньян.

По словам Симоньян, откладывать хирургическое вмешательство ей нельзя было. Накануне операции она объясняла, что проблемы обнаружили во время ПЭТ/КТ и что они были связаны с последствиями лучевой терапии, которую она проходила примерно полгода назад.

В записанном голосовом сообщении Симоньян не раскрыла никаких конкретных подробностей о характере медицинских осложнений или текущих диагнозах.

Впрочем, накануне этого заявления руководительница RT опубликовала фотографию из больничной палаты, на которой она лежит на больничной койке, и призвала читателей молиться за её выздоровление.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян Фото: Скриншот

Что известно о болезни Симоньян

Проблемы со здоровьем руководительницы российского государственного медиаресурса RT начали активно обсуждать осенью 2025 года. Пропагандистка лично сообщила о своём диагнозе и публично заявила, что проходит длительное лечение от рака молочной железы.

В начале сентября 2026 года Симоньян сообщила о результатах обследования, заявив, что компьютерная томография не выявила признаков онкологического заболевания.

"Слава Богу, всё в порядке", — сказала она тогда в голосовом сообщении.

В то же время лечение и гормональная терапия, по её словам, продолжались.

Нынешняя операция, по словам самой Симоньян, была связана не с повторным обнаружением рака, а с последствиями лучевой терапии. Она не сообщила подробностей о характере осложнений, объеме хирургического вмешательства или сроках восстановления.

Напомним, недавно российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что после обследования узнает, сможет ли она продлить жизнь и воспитывать своих детей.

Также сообщалось, что после смерти мужа Симоньян преследовали суицидальные мысли.

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