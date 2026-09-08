Российская пропагандистка и преданная путинистка Маргарита Симоньян, которая второй год борется с раком молочной железы, попросила своих поклонников молиться за нее.

В соцсетях Симоньян разместила видеообращение, в котором сообщила, что сегодня, 8 сентября, узнает, будет она жить или нет.

"В 14 часов у меня начинается процедура ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией, — прим. ред), в результате которой мне объявят приговор либо обвинительный, либо оправдательный, то есть мне скажут, буду я жить или не буду", — сообщила главный редактор RT.

По ее словам, процедура "продлится все вместе где-то примерно пять часов":

"И после этого будет понятно, останусь я еще пока тут, с детьми маленькими, которых надо вырастить, или отправлюсь туда. Я не хочу говорить "умру", потому что мы знаем, что Бог есть, а смерти нет".

Відео дня

Симоньян также рассказала, что после того, как у нее диагностировали рак груди, она уже прошла операцию, лучевую и химиотерапию, лучевой дерматит (реакция кожи на лучевую терапию), а сейчас проходит тройную гормональную терапию.

О своей болезни Симоньян сообщила в начале сентября прошлого года, за несколько недель до смерти ее мужа, пропагандиста Тиграна Кеосаяна, который с января 2025 года был в коме.

Она — одна из главных рупоров Кремля. Симоньян занимает пост главного редактора холдинга "Россия сегодня" и аналогичный пост на телеканале RT (российское иновещание).

Напомним, в январе 2025 года, на сороковой день пребывания в коме Кеосаяна выяснилось, что очень тяжело и очень сложно болен один из его детей. Об этом рассказала сама пропагандистка. У Симоньян и Кеосаяна трое детей. Кто из них болен, Маргарита не уточнила.

Сам Кеосаян скончался ночью 26 сентября прошлого года.

Также сообщалось, что после смерти мужа Симоньян преследовали суицидальные мысли.