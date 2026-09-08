"Мені винесуть вирок": пропагандистка Симоньян зробила несподіване зізнання

Російська пропагандистка та віддана прихильниця Путіна Маргарита Симоньян, яка вже другий рік бореться з раком молочної залози, попросила своїх прихильників молитися за неї.

У соцмережах Симоньян опублікувала відеозвернення, в якому повідомила, що сьогодні, 8 вересня, дізнається, житиме вона чи ні.

"О 14-й годині у мене починається процедура ПЕТ/КТ (позитронно-емісійна томографія, поєднана з комп’ютерною томографією, — прим. ред.), в результаті якої мені оголосять вирок — або обвинувальний, або виправдувальний, тобто мені скажуть, буду я жити чи ні", — повідомила головна редакторка RT.

За її словами, процедура "триватиме загалом десь приблизно п’ять годин":

"І після цього стане зрозуміло, чи залишуся я ще на якийсь час тут, з маленькими дітьми, яких треба виростити, чи вирушу туди. Я не хочу говорити "помру", бо ми знаємо, що Бог є, а смерті немає".

Відео дня

Симоньян також розповіла, що після того, як у неї діагностували рак молочної залози, вона вже перенесла операцію, променеву та хіміотерапію, променевий дерматит (реакція шкіри на променеву терапію), а зараз проходить потрійну гормональну терапію.

Про свою хворобу Симоньян повідомила на початку вересня минулого року, за кілька тижнів до смерті її чоловіка, пропагандиста Тиграна Кеосаяна, який з січня 2025 року перебував у комі.

Вона — одна з головних рупорів Кремля. Симоньян обіймає посаду головної редакторки холдингу "Росія сьогодні" та аналогічну посаду на телеканалі RT (російське міжнародне мовлення).

Нагадаємо, у січні 2025 року, на сороковий день перебування Кеосаяна в комі, з’ясувалося, що одна з його дітей дуже тяжко і дуже складно хвора. Про це розповіла сама пропагандистка. У Симоньян і Кеосаяна троє дітей. Хто з них хворий, Маргарита не уточнила.

Сам Кеосаян помер уночі 26 вересня минулого року.

Також повідомлялося, що після смерті чоловіка Симоньян переслідували суїцидальні думки.