"Тільки питання життя і смерті": Симоньян заявила про важкі ускладнення після операції

Після операції Маргарита Симоньян заявила, що відновлення проходить складніше, ніж очікувалося, і попросила не турбувати її, якщо питання не стосуються "життя і смерті".

Російська пропагандистка та головна редакторка RT Маргарита Симоньян заявила про серйозні проблеми зі здоров'ям після операції. Вона попросила друзів, колег і знайомих тимчасово не звертатися до неї з робочими питаннями, якщо вони не стосуються "життя і смерті". Про свій стан Симоньян розповіла у голосовому повідомленні, опублікованому у її Telegram-каналі.

За словами пропагандистки, операція, яку лікарі провели 27 вересня, минула з відхиленнями від медичного плану, а реабілітація проходить вкрай важко. Свої проблеми зі здоров’ям вона пов’язала з ослабленням організму після хіміотерапії, променевої та гормональної терапії, які проходила через онкологічне захворювання.

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"Я вже писала, що в мене була в неділю операція, велика операція. Через те, що я нещодавно перенесла хіміотерапію, променеву і проходжу важке багатофазне гормональне лікування від онкології, організм ослаблений. Тому реабілітація після цієї операції проходить не так гладко, як ми думали і як хотіли", — сказала вона.

Таким чином, Симоньян попросила всіх, хто її знає, дати їй час на відновлення, а не турбувати її із проханнями допомогти з працевлаштуванням, новими проєктами чи іншими робочими питаннями. В своєму зверненні пропагандистка попросила дати їй можливість "трошки просто прийти до тями" та висловила сподівання на розуміння.

"Я дуже прошу: будь ласка, якщо можна, в цей час мені не дзвонити з різними проханнями — про працевлаштування, нові проєкти, про розгляд шикарних, геніальних ідей і так далі, якщо це не стосується життя і смерті", — заявила Симоньян.

За словами Симоньян, відкладати хірургічне втручання їй не можна було. Напередодні операції вона пояснювала, що проблеми виявили під час ПЕТ/КТ і вони були пов’язані з наслідками променевої терапії, яку вона проходила приблизно пів року тому.

У записаному голосовому повідомленні жодних конкретних деталей щодо характеру медичних ускладнень чи поточних діагнозів Симоньян розголошувати не стала.

Втім, напередодні цієї заяви очільниця RT оприлюднила фотографію з лікарняної палати, де вона перебуває на медичному ліжку, та закликала читачів молитися за її одужання.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян Фото: Скриншот

Що відомо про хворобу Симоньян

Проблеми зі здоров’ям очільниці російського державного медіаресурсу RT почали активно обговорювати восени 2025 року. Пропагандистка особисто повідомила свій діагноз і публічно заявила, що проходить тривале лікування від раку молочної залози.

На початку вересня 2026 року Симоньян повідомила про результати обстеження, заявивши, що КТ не виявила ознак онкологічного захворювання.

"Слава Богу, все чисто", — сказала вона тоді у голосовому повідомленні.

Водночас лікування та гормональна терапія, за її нинішніми словами, тривали.

Нинішня операція, за поясненням самої Симоньян, була пов’язана не з повторним виявленням раку, а з наслідками променевої терапії. Вона не повідомила деталей щодо характеру ускладнень, обсягу хірургічного втручання чи термінів відновлення.

Нагадаємо, нещодавно російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що після обстеження дізнається, чи зможе продовжити життя та виховувати своїх дітей.

Також повідомлялося, що після смерті чоловіка Симоньян переслідували суїцидальні думки.

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