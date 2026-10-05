Trump Liberty Line: новую линию электропередачи между Молдовой и Румынией назовут в честь Трампа

Новая высоковольтная линия электропередачи Страшени-Гутинаш, на строительство которой Соединённые Штаты Америки выделили 130 миллионов долларов инвестиций, будет названа в честь президента Дональда Трампа.

Посольство США в Молдове объявило о создании рабочей группы по строительству ЛЭП под названием Trump Liberty Line ("Линия свободы Трампа"). Об этом 5 октября сообщило румынское СМИ Informat.

Проект поддержало правительство США. Он направлен на укрепление энергетической безопасности и независимости Республики Молдова. В состав рабочей группы вошли Министерство энергетики, оператор Moldelectrica, американская компания Black & Veatch и посольство США в Кишиневе.

Какой будет новая ЛЭП между Молдовой и Румынией

Известно, что общая протяженность линии составит 190 километров. При этом ЛЭП пройдет на протяжении 70 километров по территории Молдовы и 120 километров по территории Румынии.

Видео дня

Как пишет молдавское издание Newsmaker, после завершения строительства это станет третьей линией электропередачи напряжением 400 кВ, соединяющей два государства. По данным СМИ, строительство новой ВЛЭП предусмотрено Меморандумом о взаимопонимании, подписанным между USAID и Молдовой. Начало строительства было запланировано на конец 2025 года, и ожидалось, что оно завершится к концу 2029 года.

В посольстве США заявили, что надеются на то, что этот проект откроет возможности для американских компаний и будет способствовать внедрению технологий в таких сферах, как транспортная инфраструктура, коммуникации, атомная энергетика и т. д.

Напомним, что в сентябре издание TV Moldova сообщало, что парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в энергетике сроком на 60 дней.

Ранее в Молдове из-за атак России на Украину была отключена линия электропередачи Исакча–Вулканешты.