Trump Liberty Line: нову ЛЕП між Молдовою та Румунією назвуть на честь Трампа

Нова високовольтна лінія електропередач Страшені-Гутінаш, на яку Сполучені Штати Америки виділили 130 мільйонів доларів інвестицій, отримає назву на честь президента Дональда Трампа.

Посольство США у Молдові оголосило про запуск робочої групи з будівництва ЛЕП під назвою Trump Liberty Line ("Лінія свободи Трампа"). Про це 5 жовтня повідомило румунське медіа Informat.

Проєкт підтримав уряд США. Він спрямований на укріплення енергетичної безпеки і незалежності Республіки Молдова. До робочої групи увійшли Міністерство енергетики, оператор Moldelectrica, американська компанія Black & Veatch та посольство США у Кишиневі.

Якою буде нова ЛЕП між Молдовою та Румунією

Відомо, що загальна довжина лінії становитиме 190 кілометрів. При цьому ЛЕП протягнеться уздовж 70 кілометрів на території Молдови та на 120 кілометрів у Румунії.

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Як пише молдовське видання Newsmaker, після завершення будівництва це буде третя лінія електропередачі напругою 400 кВ, що з'єднує дві держави. За даними медіа, будівництво нової ЛЕП передбачене Меморандумом про взаєморозуміння, підписаним між USAID та Молдовою. Початок будівництва було заплановано на кінець 2025 року і очікувалося, що воно завершиться до кінця 2029 року.

У посольстві США заявили, що сподіваються на те, що цей проєкт створить можливості для американських компаній і сприятиме застосуванню технологій у тих сферах, як транспортна інфраструктура, комунікації, ядерна енергетика тощо.

Нагадаємо, у вересні видання TV Moldova повідомляло, що парламент Молдови запровадив надзвичайний стан в енергетиці на 60 днів.

Раніше лінія у Молдові через атаки Росії на Україну відключалася лінія електропередачі Ісакча–Вулканешти.