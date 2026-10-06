На борту атомного французского авианосца "Шарль де Голль" вспыхнул пожар: что произошло

Сообщается, что пожар начался из-за работ с паяльной лампой в техническом помещении. Пожар оперативно загасили.

"О пострадавших не сообщается, и не наблюдается никакого воздействия на ядерные установки корабля", — говорится в официальном заявлении, пишет Le Figaro.

"Шарль де Голль" заменят в 2038 году

Инцидент произошел 5 октября. Сам авианосец находится на ремонте в Тулоне до конца 2026 года.

Сигнал пожарной тревоги сработал незадолго до 11:30 утра в техническом помещении площадью не более 10 квадратных метров, расположенном рядом с ангаром для самолетов, которое пустует во время технической остановки корабля в порту приписки. Сообщается, что "экипаж корабля немедленно вмешался, чтобы потушить пожар", после чего ему помогли группы военно-морских пожарных с военно-морской базы Тулон.

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Пожар был локализован в 12:35 и объявлен потушенным в 13:50.

"Предполагается, что причиной пожара стали работы по резке с использованием паяльной лампы. Группы экстренного реагирования продолжают расследование при поддержке пожарной бригады военно-морского флота Марселя", — заявили в морской префектуре.

"Шарль де Голль" – единственный атомный авианосец Франции. Только две страны в мире обладают атомными авианосцами: США (11 кораблей) и Франция. До этого лета "Шарль де Голль" был развернут в Восточном Средиземноморье для противодействия угрозе эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В 2038 году его заменит новый авианосец "Ла Франс Либре".

Напомним, ранее были проблемы с американским авианосцем "Авраам Линкольн", который находится в море с ноября 2025 года. За 9 месяцев на борту авианосца закончилась еда, сломались туалеты и прачечные, а моряки были на грани нервного срыва.

Ранее экипаж еще одного авианосца USS Gerald R. Ford жаловался, что за 240 дней в море на борту начали выходить из строя туалеты.