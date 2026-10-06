На борту французького атомного авіаносця "Шарль де Голль" спалахнула пожежа: що сталося

Повідомляється, що пожежа виникла внаслідок робіт із паяльною лампою у технічному приміщенні. Пожежу оперативно загасили.

"Про постраждалих не повідомляється, і не спостерігається жодного впливу на ядерні установки корабля", — йдеться в офіційній заяві, пише Le Figaro.

"Шарль де Голль" замінять у 2038 році

Інцидент стався 5 жовтня. Сам авіаносець перебуває на ремонті в Тулоні до кінця 2026 року.

Сигнал пожежної тривоги спрацював незадовго до 11:30 ранку в технічному приміщенні площею не більше 10 квадратних метрів, розташованому поруч з ангаром для літаків, яке стоїть порожнім під час технічної зупинки корабля в порту приписки. Повідомляється, що "екіпаж корабля негайно втрутився, щоб загасити пожежу", після чого йому допомогли групи військово-морських пожежників з військово-морської бази Тулон.

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Пожежу було локалізовано о 12:35, а о 13:50 її було оголошено погашеною.

"Вважається, що причиною пожежі стали роботи з різання з використанням паяльної лампи. Групи екстреного реагування продовжують розслідування за підтримки пожежної бригади військово-морського флоту Марселя", — заявили в морській префектурі.

"Шарль де Голль" — єдиний атомний авіаносець Франції. Лише дві країни у світі мають атомні авіаносці: США (11 кораблів) та Франція. До цього літа "Шарль де Голль" був розгорнутий у Східному Середземномор’ї для протидії загрозі ескалації конфлікту на Близькому Сході. У 2038 році його замінить новий авіаносець "Ла Франс Лібре".

Нагадаємо, раніше виникали проблеми з американським авіаносцем "Авраам Лінкольн", який перебуває в морі з листопада 2025 року. За 9 місяців на борту авіаносця закінчилася їжа, зламалися туалети та пральні, а моряки були на межі нервового зриву.

Раніше екіпаж ще одного авіаносця USS Gerald R. Ford скаржився, що за 240 днів у морі на борту почали виходити з ладу туалети.