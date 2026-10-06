"Туалетные трюки" Кремля дошли до Финляндии: что оставляют агенты Путина в домах депутатов

Агенты Путина начали проникать в дома финских чиновников и оставлять там "сюрпризы". Такая тактика уходит корнями во времена советского КГБ и имеет более глубокий психологический смысл, чем кажется на первый взгляд.

Как пишет Telegraph, около 20 депутатов парламента Финляндии сообщили о загадочных проникновениях в свои дома. В одном случае политик обнаружил в туалете оставленные фекалии. Высокопоставленный депутат от правящей правоцентристской Национальной коалиционной партии Бен Зискович считает, что такие инциденты могут быть частью российского заговора.

"Это способ для российской разведки показать, что за людьми следят, способ посеять замешательство или вызвать беспокойство", — сказал Зискович.

"Деды запугивали" — тактика времен КГБ

По данным издания, проникновение в дома депутатов парламента и дипломатов давно используется российскими разведывательными службами в качестве метода запугивания. Госдепартамент США называет подобную практику "вторжением в жилище", популярную еще со времён КГБ. Агенты могут перемещать личные вещи, оставлять открытыми окна или устанавливать сигнализацию, чтобы деморализовать жертв и показать, что они не неприкосновенны.

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Также известны случаи, когда российские шпионы и представители других иностранных спецслужб справляли нужду в туалетах дипломатов и журналистов. Таким образом они демонстрировали, что способны проникнуть в помещение.

The Telegraph напоминает о случае в 2023 году, когда сотрудник российской ФСБ испражнился в чемодан высокопоставленного чиновника из США во время его пребывания в России. Бывшая корреспондентка BBC в России Сара Рейнсфорд в своих мемуарах также писала, что шпионы проникали в ее квартиру и оставляли после себя "большую кучу в каждом туалете".

Журналист The Guardian Люк Хардинг утверждал, что сотрудники ФСБ неоднократно проникали в его московскую квартиру. По его словам, однажды агенты оставили там руководство по любовным практикам незадолго до его высылки из России в 2011 году.

"Операционная психология"

Издание отмечает, что подобные методы уходят корнями еще во времена Холодной войны. В 1960-х годах КГБ разработал так называемую "операционную психологию" — тактику, направленную на психологическое изнурение и запугивание людей. Советские спецслужбы черпали вдохновение в практиках восточногерманской Штази. Ее агенты проникали в квартиры диссидентов и незаметно изменяли привычную обстановку: могли снимать картины со стен или заменять один сорт чая на другой.

Цель заключалась в том, чтобы заставить людей усомниться в собственном восприятии происходящего, почувствовать, что они сходят с ума. Некоторые жертвы таких операций переживали нервные срывы или в конечном итоге кончали жизнь самоубийством.

Писатель Юрген Фукс, который находился под прицелом Штази, называл эту технику "нападением на человеческую душу".

Известны случаи, когда сотрудникам британского посольства устраивали подобные "сюрпризы", но ещё более изощренные. Например, веганке подложили кусок окровавленного мяса в холодильник, а сотруднику, который не курил, — пепельницу с сигаретой.

Таким образом Кремль демонстрировал, что не только способен проникнуть в жилище жертвы, но и немало знает о ней самой.

Как реагирует Финляндия

Спикер финского парламента Юсси Халла-ахо заявил о начале расследования "значительного" числа подозрительных проникновений. По его словам, в квартирах политиков оставались следы, свидетельствовавшие о пребывании постороннего человека. В то же время признаков взлома обнаружено не было, а имущество не похищалось и не повреждалось.

"Я не могу точно сказать, сколько подозрительных случаев нам известно, но в любом случае их число значительное", — сказал Халла-ахо. Он добавил, что инциденты произошли в прошлом году.

Издание отмечает, что это, по всей видимости, первый случай применения подобной тактики в Финляндии. Страна вступила в НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину, что резко ухудшило отношения между Хельсинки и Москвой.

До парламентских выборов в Финляндии осталось шесть месяцев. На этом фоне власти находятся в состоянии повышенной готовности к возможным попыткам саботажа или кампаниям влияния со стороны Кремля.

Ранее Фокус публиковал материал, в котором рассказывалось о методах спецслужб РФ и о том, как к ним готовятся сотрудники британских учреждений в этой стране.

Кроме того, мы писали о подготовке хакеров для ГРУ РФ в престижном российском вузе.