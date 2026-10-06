"Туалетні трюки" Кремля дісталися Фінляндії: що залишають агенти Путіна в будинках депутатів

Путінські агенти стали проникати в домівки чиновників Фінляндії та залишати там "сюрпризи". Така тактика тягнеться з часів радянського КДБ і вона має глибший психологічний зміст, ніж здається на перший погляд.

Як пише Telegraph, близько 20 депутатів парламенту Фінляндії повідомили про загадкові проникнення до своїх будинків. В одному випадку політик виявив у туалеті залишені фекалії. Високопоставлений депутат від правлячої правоцентристської Національної коаліційної партії Бен Зисковіч вважає, що такі інциденти можуть бути частиною російської змови.

"Це спосіб для російської розвідки показати, що за людьми стежать, спосіб створити плутанину або занепокоєння", — сказав Зисковіч.

"Діди залякували" — тактика часів КДБ

За даними видання, проникнення до будинків депутатів парламенту та дипломатів давно використовуються російськими розвідувальними службами як метод залякування. Державний департамент США називає подібну практику "вторгненням у житло", популярну ще з часів КДБ. Агенти можуть переміщувати особисті речі, залишати відчиненими вікна або встановлювати сигналізацію, щоб деморалізувати жертв і показати, що вони не недоторкані.

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Також відомі випадки, коли російські шпигуни та представники інших іноземних спецслужб справляли нужду в туалетах дипломатів і журналістів. Таким чином вони демонстрували, що здатні проникнути до помешкання.

The Telegraph нагадує про випадок у 2023 році, коли співробітник російської ФСБ справив нужду у валізу високопосадовця США під час його перебування в Росії. Колишня кореспондентка BBC з питань Росії Сара Рейнсфорд у своїх мемуарах також писала, що шпигуни проникали до її квартири та залишали після себе "великий незмитий ковалик в кожному туалеті".

Журналіст The Guardian Люк Гардінг стверджував, що співробітники ФСБ неодноразово проникали до його московської квартири. За його словами, одного разу агенти залишили там посібник із любовних практик незадовго до його висилки з Росії у 2011 році.

"Операційна психологія"

Видання зазначає, що подібні методи мають коріння ще в часах Холодної війни. У 1960-х роках КДБ розробив так звану "операційну психологію" — тактику, спрямовану на психологічне виснаження та залякування людей. Радянські спецслужби надихалися практиками східнонімецької Штазі. Її агенти проникали до помешкань дисидентів і непомітно змінювали звичне середовище: могли знімати картини зі стін або замінювати один сорт чаю на інший.

Метою було змусити людей сумніватися у власному сприйнятті того, що відбувається, відчувати, що божеволіють. Деякі жертви таких операцій зазнавали нервових зривів або зрештою накладали на себе руки.

Письменник Юрген Фукс, який був мішенню Штазі, називав цю техніку "нападом на людську душу".

Відомі випадки, коли працівникам британського посольства робили такі "сюрпризи", але ще тонкіші. Наприклад, веганці підклали шматок закривавленого м'яса у холодильник, а працівнику, який не курив — попільничку із цигаркою.

Таким чином Кремль демонстрував, що не тільки може проникнути до житла жертви, а чимало знає про її особистість.

Як реагує Фінляндія

Спікер фінського парламенту Юссі Халла-ахо заявив про початок розслідування "значної" кількості підозрілих проникнень. За його словами, у квартирах політиків залишалися сліди, які свідчили про перебування сторонньої людини. Водночас ознак злому не виявили, а майно не викрадали та не пошкоджували.

"Я не можу точно коментувати кількість підозрілих випадків, відомих нам, але в будь-якому разі це значна кількість", — сказав Халла-ахо. Він додав, що інциденти сталися минулого року.

Видання зазначає, що це, схоже, перший випадок застосування подібної тактики у Фінляндії. Країна вступила до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що різко погіршило відносини між Гельсінкі та Москвою.

До парламентських виборів у Фінляндії залишилося шість місяців. На цьому тлі влада перебуває у стані підвищеної готовності до можливих спроб саботажу або кампаній впливу з боку Кремля.

Раніше Фокус публікував матеріал, в якому розповідалось про методи спецслужб РФ та підготовку до них працівників британських установ в цій країні.

Також ми писали про підготовку хакерів для ГРУ РФ у престижному російському виші.