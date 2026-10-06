Трамп объявил о создании "Сил суперинтеллекта": чем они будут заниматься

Президент США Дональд Трамп объявил о создании новой федеральной структуры — "Сил суперинтеллекта" (Super Intelligence Force или SIF). Она будет координировать работу правительства в сфере искусственного интеллекта, чтобы США сохраняли лидирующие позиции в этой быстроразвивающейся отрасли.

По информации Fox News, новая структура будет координировать взаимодействие федерального правительства с потребителями, общественными и религиозными организациями, операторами критически важной инфраструктуры и технологическими компаниями страны.

"Силы суперинтеллекта (именно так теперь Трамп называет ИИ, — прим. ред.) призваны координировать усилия федерального правительства, чтобы гарантировать, что Америка продолжит лидировать в мире в области суперинтеллекта", — написал Трамп.

По словам американского президента, эта технология "важнее промышленной революции и интернета" и призвана "защищать интересы и улучшать жизнь всех американцев".

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Кто будет руководить новой структурой

SIF возглавят высокопоставленные чиновники администрации Трампа. Среди них — директор Национальной разведки Джей Клейтон, председатель Федеральной торговой комиссии Эндрю Фергюсон, технический директор Министерства войны Эмиль Майкл и директор Управления по управлению персоналом Скотт Купор.

Новая структура будет подчиняться непосредственно Трампу и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз.

Создание SIF стало очередным шагом администрации президента США в области развития искусственного интеллекта. Ранее Трамп объявил о планах создать "Силы ИИ" и назначить специального представителя — "царя ИИ", пишет издание.

Ранее Трамп опубликовал документ, который в его администрации назвали соглашением о безопасности искусственного интеллекта, заключенным с наиболее влиятельными людьми в сфере высоких технологий. Глава Белого дома сравнил подписанный документ с Конституцией.

Напомним, недавно издание Axios сообщало, что OpenAI приостановила обучение систем ИИ из-за серьезных рисков. Также ранее миллиардер и соучредитель Microsoft Билл Гейтс призвал правительство США срочно ввести регулирование в сфере ИИ.