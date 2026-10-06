Трамп оголосив про створення "Сил суперінтелекту": що вони робитимуть

Президент США Дональд Трамп оголосив про створення нової федеральної структури — "Сил суперінтелекту" (Super Intelligence Force або SIF). Вона координуватиме роботу уряду у сфері штучного інтелекту, щоб США зберігали провідні позиції у швидкорослій галузі.

За інформацією Fox News, нова структура координуватиме взаємодію федерального уряду зі споживачами, громадськими та релігійними організаціями, операторами критичної інфраструктури й технологічними компаніями країни.

"Сили суперінтелекту (саме так тепер Трамп називає ШІ, — ред.) покликані координувати зусилля федерального уряду, щоб гарантувати, що Америка продовжить лідирувати у світі в галузі суперінтелекту", — написав Трамп.

За словами американського президента, технологія "більша за промислову революцію та інтернет" і має "захищати інтереси та покращувати життя всіх американців".

Хто керуватиме новою структурою

SIF очолять високопосадовці адміністрації Трампа. Серед них — директор Національної розвідки Джей Клейтон, голова Федеральної торгової комісії Ендрю Фергюсон, технічний директор Міністерства війни Еміль Майкл та директор Управління з управління персоналом Скотт Купор.

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Нова структура звітуватиме безпосередньо Трампу та керівниці апарату Білого дому Сьюзі Вайлз.

Створення SIF стало черговим кроком адміністрації президента США у розвитку штучного інтелекту. Раніше Трамп оголосив про плани створити "Сили ШІ" та призначити спеціального представника — "царя ШІ", пише видання.

Раніше Трамп опублікував документ, який у його адміністрації назвали угодою щодо безпеки штучного інтелекту з найвпливовішими людьми у сфері високих технологій. Глава Білого дому прирівняв підписаний документ до Конституції.

Нагадаємо, нещодавно видання Axios повідомляло, що OpenAI призупинила навчання систем ШІ через серйозні ризики. Також раніше мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс закликав уряд США терміново регулювати ШІ.