В Польше учащийся техникума напал на других студентов с ножом: девять человек ранены

Инцидент случился в профессионально-техническом училище № 4 в Остроленке, Мазовецкого воеводства.

Нападение произошло до полудня. Сообщается, что 18-летний парень набросился на других студентов. Девять человек получили ранения, двое – в тяжелом состоянии, сообщает RMF24.

Нападавшего задержали, когда он сбежал с места преступления Фото: Соцсети

19-летний нападавший сбежал и был задержан сотрудниками полиции недалеко от городского пляжа на реке Нарев. Он является учеником этого техникума. Известно, что его зовут Якуб, его мотивы в полиции пока не озвучили.

Известно, что один из пострадавших – преподаватель, остальные – студенты.

"Уважаемые жители, подтверждаю, что сегодня в профессионально-техническом комплексе № 4 в Остроленке произошел серьезный инцидент с применением острого предмета. В результате несколько человек получили ранения", — сообщил мэр Остроленки Павел Невядомский.

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Он заявил, что ситуация под контролем, а техникум сейчас закрыт. В другие школы и учебные заведения города запрещено пускать посторонних.

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