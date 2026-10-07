У Польщі студент технікуму напав на інших студентів з ножем: дев'ять осіб поранено

Інцидент стався у професійно-технічному училищі № 4 в Остроленці, Мазовецького воєводства.

Напад стався до полудня. Повідомляється, що 18-річний хлопець накинувся на інших студентів. Дев'ять осіб отримали поранення, двоє — у важкому стані, повідомляє RMF24.

Нападника затримали, коли він втік з місця злочину Фото: Соцмережi

19-річний нападник втік і був затриманий співробітниками поліції неподалік від міського пляжу на річці Нарев. Він є учнем цього технікуму. Відомо, що його звати Якуб, а його мотиви в поліції поки що не оприлюднили.

Відомо, що один із постраждалих — викладач, решта — студенти.

"Шановні мешканці, підтверджую, що сьогодні у професійно-технічному комплексі № 4 в Остроленці стався серйозний інцидент із застосуванням гострого предмета. У результаті кілька людей отримали поранення", — повідомив мер Остроленки Павло Невядомський.

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Він заявив, що ситуація під контролем, а технікум наразі закритий. До інших шкіл та навчальних закладів міста заборонено впускати сторонніх осіб.

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