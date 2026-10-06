У Ковелі чоловік з сокирою напав на людей: жертви отримали важкі травми, — що відомо

У будівельно-господарському гіпермаркеті у місті Ковель Волинської області 23-річний чоловік напав на трьох людей, повідомили медіа. Двоє жертв отримали серйозні травми і за їхнє життя борються лікарі. Що відомо про трагічний інцидент, який стався серед білого дня у звичайному торгівельному закладі?

Напад чоловіка з сокирою стався близько 16 год 6 жовтня, ідеться у матеріалі "Суспільного". З'ясувалось, що нападник взяв інструмент з вітрини та кинувся на людей. Про причини нападу нічного не відомо. Фігуранта затримали: поліція не назвала імені нападника та жертв, не відома також стать поранених.

Інформація про напад з'явились у низці місцевих пабліків. Вказується, що інцидент, ймовірно, стався у гіпермаркеті "Епіцентр". Також уточнюється, що на місці злочину працює велика кількість правоохоронців.

Напад чоловіка з сокирою — місце інциденту біля магазину "Епіцентр" в Ковелі, 6 жовтня Фото: Скриншот

Напад чоловіка з сокирою — лікарі та жертви після інциденту біля магазину "Епіцентр" в Ковелі, 6 жовтня

Напад чоловіка з сокирою — що сталось в Ковелі

Тим часом "Суспільне" отримали інформацію від правоохоронців та лікарів про обставини трагедії. Генеральний директор Ковельського міськрайонного територіального медичного об'єднання Валентин Вітер повідомив, що потерпілих доставили у Волинську обласну клінічну лікарню і що двом жертвам намагаються врятувати життя. Крім того, інспектор сектору комунікації Нацполіції Волині Микола Дубровський заявив, що нападника затримали за ст. 208 Кримінального кодексу — затримання на місці злочину. Єдині дані про нападника — це житель Ковеля. На місці трагедії працює слідчо-оперативна група, сказав Дубровський журналістам.

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Поліція Ковеля та Волинської області на сторінках у мережі поки не публікувала додаткову інформацію про напад чоловіка з сокирою.

Фокус раніше писав про інші інциденти, у яких фігурували чоловіки з сокирою. Один з таких випадків стався, наприклад, взимку 2025 року. Згідно з даними поліції, нападник атакував військових ТЦК та СП, тримаючи в руках сокиру-молоток. Фігуранта затримали на місці злочину. Про ще один напад стало відомо восени 2023 року. Медіа розповіли, що чоловік кинувся з сокирою на "кам'яних баб" у Харкові. Харків'янин пояснив, що хотів "показати світ" кам'яним пам'ятникам: його затримали та інкримінували пошкодження об'єктів культурної спадщини. Правоохоронці уточнили, що нападнику було 45 років, він безробітний та перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Нагадуємо, у квітні 2026 року на порталі Irish Independent повідомили про напад чоловіка з сокирою на транспортний літак C130 Hercules ВПС США.