В Ковеле мужчина с топором напал на людей: жертвы получили тяжелые травмы, — что известно

В строительно-хозяйственном гипермаркете в городе Ковель Волынской области 23-летний мужчина напал на троих человек, сообщили СМИ. Двое пострадавших получили серьезные травмы, и врачи борются за их жизнь. Что известно о трагическом инциденте, произошедшем средь бела дня в обычном торговом заведении?

Нападение мужчины с топором произошло около 16:00 6 октября, говорится в материале "Суспильного". Выяснилось, что нападавший взял инструмент с витрины и бросился на людей. О причинах нападения ничего не известно. Подозреваемый задержан: полиция не назвала имена нападавшего и жертв, также неизвестен пол раненых.

Информация о нападении появилась в ряде местных пабликов. Указывается, что инцидент, вероятно, произошел в гипермаркете "Эпицентр". Также уточняется, что на месте преступления работает большое количество сотрудников правоохранительных органов.

Нападение мужчины с топором — место происшествия возле магазина "Эпицентр" в Ковеле, 6 октября Фото: Скриншот

Нападение мужчины с топором — врачи и пострадавшие после инцидента возле магазина "Эпицентр" в Ковеле, 6 октября

Тем временем "Суспильне" получило информацию от правоохранительных органов и врачей об обстоятельствах трагедии. Генеральный директор Ковельского городского и районного территориального медицинского объединения Валентин Витер сообщил, что пострадавших доставили в Волынскую областную клиническую больницу и что двум жертвам пытаются спасти жизнь. Кроме того, инспектор сектора коммуникации Нацполиции Волыни Николай Дубровский заявил, что нападавшего задержали по ст. 208 Уголовного кодекса — задержание на месте преступления. Единственная известная информация о нападавшем — это то, что он является жителем Ковеля. На месте трагедии работает следственно-оперативная группа, сообщил Дубровский журналистам.

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