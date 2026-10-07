Врезался в пешеходный переход: в Танзании едва не разбился пассажирский самолет (видео)

Легкомоторный самолёт вылетал из национального парка Серенгети на Занзибар, но при взлёте столкнулся с зеброй, которая выбежала на взлётную полосу.

После этого во время полёта возникла проблема с выпуском шасси. Экипаж принял решение перенаправить самолёт в международный аэропорт Килиманджаро, где совершил вынужденную посадку без выпущенного шасси — на фюзеляж, сообщает Aero News.

Известно, что на борту самолета Embraer EMB-120 Brasilia авиакомпании Sindbard Air находились 30 человек — 26 пассажиров и 4 члена экипажа. Столкновение с зеброй произошло на аэродроме Серонера. Животное не выжило.

Аэропорт Килиманджаро после инцидента временно закрыли примерно на пять часов. Танзанийская служба по расследованию авиационных происшествий начала расследование. При этом в статье отмечается, что предположение о том, что именно столкновение с зеброй привело к неисправности шасси, пока не является окончательно установленным фактом.

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Большинство аэропортов прилагают значительные усилия, чтобы не допускать животных на взлетно-посадочные полосы. Но аэродром Серонери расположен на территории Национального парка Серенгети — посреди одного из самых известных в мире мест обитания диких животных, — что несколько усложняет эту задачу.

Напомним, ранее "Фокус" сообщал о попытке теракта на борту самолета FlyDubai.

А на прошлой неделе над Атлантикой после тревожного сообщения пропал медицинский самолет с людьми на борту.