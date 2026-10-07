Столицы стран-членов Европейского Союза тайно готовятся к возможному масштабному гибридному нападению, которое может привести к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Однако эти обсуждения выявили глубокие разногласия относительно роли Брюсселя в вопросах безопасности и риска дублирования функций НАТО.

Обсуждение наихудшего сценария велось в течение последних недель среди послов всех 27 стран ЕС на закрытых заседаниях без телефонов и помощников. Обсуждения активизировались после того, как в августе в аэропорту Лейпцига был обнаружен дрон, начиненный взрывчаткой. Учитывая рост интенсивности российских диверсий, кибератак и провокаций по всей Европе, дипломаты считают, что жертвы — это лишь вопрос времени, пишет Politico.

"Очевидно, что когда Россия использует всё более смертоносные средства, чтобы проверить нашу готовность и решимость принимать контрмеры, в какой-то момент появятся жертвы", — отметила директор Европейского центра по развитию потенциала противодействия гибридным угрозам Тея Тийликайнен.

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В Брюсселе продолжаются обсуждения по вопросам развертывания групп быстрого реагирования, выделения средств пострадавшим странам и координации действий руководства ЕС. Кроме того, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новый протокол безопасности для чрезвычайных ситуаций и создание Европейского совета безопасности.

Однако ряд европейских столиц критикует эти инициативы. Создание новых структур ЕС может замедлить процесс принятия решений в критический момент, тогда как распределение ролей должно быть четким: НАТО отвечает за военное сдерживание и разведку, а ЕС — за гражданские меры реагирования.

Кроме того, из-за отсутствия полностью защищенного канала связи и опасений по поводу утечки разведывательной информации в Москву столицы предпочитают обмениваться конфиденциальной информацией исключительно через каналы Альянса. Дипломаты также отмечают, что в рамках Альянса уже действует механизм интегрированного реагирования на политические кризисы (IPCR), поэтому они считают создание дополнительных бюрократических структур излишним.

Напомним, заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук высказалась в сети по поводу отсутствия мира в ближайшем будущем.

Кроме того, Индия предложила России и Украине перемирие, состоящее из трёх частей: прекращение ударов по энергетике и инфраструктуре, сохранение поставок зерна и энергоресурсов через черноморские порты и отказ от атак на коммерческие суда.