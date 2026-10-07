Индия предложила трехэтапный план прекращения огня для РФ и Украины: в Кремле отреагировали

Индия предложила России и Украине перемирие, состоящее из трёх частей: прекращение ударов по энергетике и инфраструктуре, сохранение поставок зерна и энергоресурсов через черноморские порты и отказ от атак на коммерческие суда. В Кремле уже отреагировали.

Нью-Дели присоединился к попыткам остановить войну, выступив с собственной инициативой, которая оказалась более масштабной, чем предыдущие. Индийский план перемирия состоит из трёх частей. Об этом сообщает Hindustan Times.

Атаки на энергетические объекты и инфраструктуру должны прекратиться, поставки зерна и энергоносителей через Чёрное море — сохраниться, а удары по судам — полностью прекратиться.

Эта инициатива выходит за рамки отдельных предложений Египта, Турции и США. Каир и Анкара сосредоточивались на беспрепятственном экспорте зерна из Черного моря путем приостановки нападений на коммерческое судоходство, а Вашингтон продвигал так называемое энергетическое перемирие. Индийский вариант пытается объединить оба направления — защитить и инфраструктуру, и морские перевозки, не перекрывая при этом жизненно важные товарные потоки.

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Москва выразила благодарность Нью-Дели за намерение приложить усилия к прекращению войны против Украины, а также за предложения, с которыми выступает индийская сторона. Соответствующее заявление на брифинге сделал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Индийская сторона действительно заявляет о готовности внести свой вклад в урегулирование ситуации вокруг Украины, и мы благодарны нашим индийским друзьям за такую готовность и за высказываемые ими идеи", — отметил представитель Кремля.

На момент публикации материала реакции со стороны Украины не последовало.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел РФ объявило о продолжении массированных обстрелов украинской территории. Иностранцам, в частности сотрудникам дипломатических представительств, в ведомстве рекомендовали воздержаться от пребывания в стране. Песков тогда подтвердил, что российские власти настроены именно на такой сценарий.

Кроме того, в Кремле открыто заявляли о намерении продолжать боевые действия и наносить новые удары, если Киев откажется принять выдвинутые Москвой условия. Очередные угрозы об атаках на гражданскую инфраструктуру и оккупированные территории также озвучил именно Песков.