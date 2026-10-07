Індія запропонувала триетапний план припинення вогню для РФ і України: в Кремлі відреагували

Індія запропонувала Росії та Україні перемир'я, що складається з трьох частин: припинення ударів по енергетиці й інфраструктурі, збереження зернових та енергетичних потоків через чорноморські порти і відмова від атак на комерційні судна. У Кремлі вже відреагували.

Нью-Делі долучився до спроб зупинити війну з власною ініціативою, і вона виявилася ширшою за попередні. Індійський план перемир'я складається з трьох частин. Про це повідомляє Hindustan Times.

Атаки на енергооб'єкти та інфраструктуру мають зупинитись, потоки зерна й енергоносіїв через Чорне море – зберегтися, а удари по суднах – повністю припинитись.

Ініціатива виходить за межі окремих пропозицій Єгипту, Туреччини та США. Каїр і Анкара зосереджувалися на безперешкодному експорті зерна з Чорного моря через призупинення нападів на комерційне судноплавство, а Вашингтон просував так зване енергетичне перемир'я. Індійський варіант намагається поєднати обидва напрями – захистити й інфраструктуру, і морські перевезення, не перекриваючи при цьому життєво важливі товарні потоки.

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Москва висловила вдячність Нью-Делі за намір докласти зусиль до завершення війни проти України, а також за пропозиції, які озвучує індійська сторона. Відповідну заяву на брифінгу зробив речник російського диктатора Дмитро Пєсков. Про це повідомляє ТАСС.

"Індійська сторона дійсно декларує готовність внести посильний внесок у справу врегулювання навколо України, і ми вдячні нашим індійським друзям за таку готовність і за ті ідеї, які висловлюються", – зазначив представник Кремля.

Реакції української сторони на момент публікації матеріалу не було.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ РФ анонсувало продовження масованих обстрілів української території. Іноземцям, зокрема співробітникам дипломатичних представництв, у відомстві рекомендували утриматися від перебування в країні. Пєсков тоді підтвердив, що російська влада налаштована саме на такий сценарій.

Крім того, у Кремлі відкрито заявляли про намір вести бойові дії далі й завдавати нових ударів, якщо Київ відмовиться приймати висунуті Москвою умови. Чергові погрози щодо атак на цивільну інфраструктуру та окуповані території також озвучив саме Пєсков.