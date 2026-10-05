"Воюватимемо навіть за 0,01%": у Кремлі озвучили нові погрози Україні

У Кремлі заявили про готовність продовжувати війну проти України та завдавати нових масованих ударів, якщо Київ не погодиться на умови Москви. Чергові погрози щодо обстрілів цивільної інфраструктури та анексованих регіонів виголосив речник російського диктатора Дмитро Пєсков.

За його словами, обстріли українських міст залишаються для Москви "єдиним способом досягнення цілей" за відсутності дипломатичного врегулювання. Пєсков стверджує, нібито РФ віддає перевагу мирному шляху, однак поки це неможливо, продовжуватиме бойові дії.

Речник Кремля пригрозив новими ударами по Україні та запевнив, що кожен, хто планує завдати поразки Росії, "заплатить високу ціну". Таким чином Москва вкотре демонструє відсутність намірів іти на компроміси та продовжує тиснути на міжнародну спільноту.

Окремо Пєсков торкнувся теми окупованої Донеччини. Він заявив, що Росія воюватиме "навіть за 0,01% Донбасу", назвавши загарбані українські землі "територією РФ", де "немає чого обговорювати".

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Зазначимо, раніше у РФ визнавали, що під контролем України залишається близько 11% території Донецької області. Ці заяви Пєскова лише підтверджують безкомпромісні окупаційні плани Кремля.

Нагадаємо, у Кремлі заперечили, що обговорювали зі США пом'якшення санкцій в обмін на звільнення політв'язнів. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таких ув'язнених у Росії взагалі немає.

Також Пєсков раніше казав, що РФ готова продовжувати СВО заради "100% національних інтересів. За його словами, на Заході нібито немає голосів на користь діалогу з Москвою.