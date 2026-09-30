Обміни тривають, а політв'язнів "не існує": що заявили в Кремлі про домовленості зі США

У Кремлі заперечили, що обговорювали зі США пом'якшення санкцій в обмін на звільнення політв'язнів. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що таких ув'язнених у Росії взагалі немає.

Москва не вела зі Сполученими Штатами переговорів про послаблення санкцій в обмін на звільнення політичних в'язнів. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє BFM.ru.

За його словами, таке формулювання питання неможливе в принципі. Росія категорично не визнає, що має політичних в'язнів, а саму ідею подібного обміну в Кремлі вважають недоречною.

Водночас Пєсков підтвердив, що спецслужби обох країн підтримують постійний контакт щодо обміну ув'язненими.

Послаблення санкцій США проти РФ: про яку схему йдеться

Раніше Саймон Шустер у матеріалі для The Atlantic писав, що посланець Дональда Трампа Джон Коул запропонував нову стратегію щодо Росії. Вона передбачає, що Кремль звільнятиме політичних в'язнів, а Вашингтон у відповідь пом'якшуватиме санкції.

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За задумом, це також відкрило б шлях до відновлення торгівлі та укладення бізнес-угод із Москвою ще до завершення війни в Україні.

Нагадаємо, команда Трампа справді опрацьовує таку схему. Подібну модель Коул уже випробував із Білоруссю: США домоглися звільнення близько 500 політв'язнів, послабили частину санкцій і почали працювати над угодою щодо закупівлі білоруського калію.

Київ категорично проти зняття обмежень до завершення бойових дій. Володимир Зеленський намагатиметься блокувати такі кроки, а українські перемовники застерігають, що відновлення західної торгівлі з Росією дасть Москві додаткові ресурси для війни.

Паралельно США планують уже в жовтні зібрати представників України та Росії для розмови про обмежене припинення вогню, найімовірніше в Абу-Дабі. Одна з можливих домовленостей передбачає взаємну відмову від ударів по енергетиці, а окремо, за посередництва Єгипту, може з'явитися угода про заборону атак на вантажні судна в Чорному морі.

Також Пєсков 29 вересня заявляв, що Росія продовжуватиме війну, доки повністю не забезпечить свої національні інтереси.