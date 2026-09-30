Обмены продолжаются, а политзаключенных "не существует": что заявили в РФ о договоренностях с США

В Кремле опровергли, что обсуждали с США смягчение санкций в обмен на освобождение политзаключенных. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что таких заключенных в России вообще нет.

Москва не вела с Соединёнными Штатами переговоров об ослаблении санкций в обмен на освобождение политических заключённых. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает BFM.ru.

По его словам, такая постановка вопроса невозможна в принципе. Россия категорически не признает наличия политических заключённых, а саму идею подобного обмена в Кремле считают неуместной.

В то же время Песков подтвердил, что спецслужбы обеих стран поддерживают постоянный контакт по вопросам обмена заключёнными.

Ослабление санкций США против РФ: о какой схеме идет речь

Ранее Саймон Шустер в статье для The Atlantic писал, что посланник Дональда Трампа Джон Коул предложил новую стратегию в отношении России. Она предусматривает, что Кремль будет освобождать политических заключённых, а Вашингтон в ответ будет смягчать санкции.

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По замыслу, это также открыло бы путь к возобновлению торговли и заключению деловых соглашений с Москвой ещё до окончания войны в Украине.

Напомним, что команда Трампа действительно разрабатывает такую схему. Подобную модель Коул уже опробовал на примере Беларуси: США добились освобождения около 500 политзаключённых, ослабили часть санкций и начали работать над соглашением о закупке белорусского калия.

Киев категорически против снятия ограничений до завершения боевых действий. Владимир Зеленский будет пытаться блокировать такие шаги, а украинские переговорщики предупреждают, что возобновление торговли Запада с Россией даст Москве дополнительные ресурсы для войны.

Параллельно с этим США планируют уже в октябре собрать представителей Украины и России для обсуждения вопроса об ограниченном прекращении огня, скорее всего в Абу-Даби. Одна из возможных договоренностей предусматривает взаимный отказ от ударов по объектам энергетики, а отдельно, при посредничестве Египта, может быть заключено соглашение о запрете атак на грузовые суда в Чёрном море.

Кроме того, 29 сентября Песков заявил, что Россия будет продолжать войну до тех пор, пока не обеспечит свои национальные интересы в полной мере.