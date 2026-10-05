"Будем воевать даже за 0,01%": в Кремле озвучили новые угрозы в адрес Украины

В Кремле заявили о готовности продолжать войну против Украины и наносить новые массированные удары, если Киев не согласится на условия Москвы. Очередные угрозы об обстрелах гражданской инфраструктуры и аннексированных регионов озвучил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, обстрелы украинских городов остаются для Москвы "единственным способом достижения целей" в отсутствие дипломатического урегулирования. Песков утверждает, что РФ якобы отдает предпочтение мирному пути, однако пока это невозможно, она будет продолжать боевые действия.

Пресс-секретарь Кремля пригрозил новыми ударами по Украине и заверил, что каждый, кто планирует нанести поражение России, "заплатит высокую цену". Таким образом Москва в очередной раз демонстрирует отсутствие намерений идти на компромиссы и продолжает оказывать давление на международное сообщество.

Отдельно Песков затронул тему оккупированной Донецкой области. Он заявил, что Россия будет воевать "даже за 0,01% Донбасса", назвав захваченные украинские земли "территорией РФ", где "не о чем обсуждать".

Видео дня

Отметим, что ранее в РФ признавали, что под контролем Украины остается около 11 % территории Донецкой области. Эти заявления Пескова лишь подтверждают бескомпромиссные оккупационные планы Кремля.

Напомним, в Кремле опровергли, что обсуждали с США смягчение санкций в обмен на освобождение политзаключенных. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что таких заключенных в России вообще нет.

Кроме того, Песков ранее заявлял, что РФ готова продолжать СВО ради "100% национальных интересов". По его словам, на Западе якобы нет сторонников диалога с Москвой.