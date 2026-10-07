Столиці країн-членів Європейського Союзу таємно готуються до можливого масштабного гібридного нападу, який може призвести до численних жертв серед цивільного населення. Однак ці обговорення висвітлили глибокі розбіжності щодо ролі Брюсселя в питаннях безпеки та ризику дублювання функцій НАТО.

Обговорення найгіршого сценарію відбувалися протягом останніх тижнів серед послів усіх 27 країн ЄС на закритих засіданнях без телефонів та помічників. Обговорення посилилися після того, як у серпні в аеропорту Лейпцига було виявлено дрон, начинений вибухівкою. З огляду на зростання інтенсивності російських диверсій, кібератак та провокацій по всій Європі дипломати вважають, що жертви — це лише питання часу, пише Politico.

"Очевидно, що коли Росія використовує все більш смертоносні інструменти, щоб перевірити нашу готовність і рішучість вживати контрзаходів, у якийсь момент будуть жертви", — зазначила директорка Європейського центру з розбудови спроможностей протидії гібридним загрозам Тея Тійлікайнен.

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У Брюсселі тривають обговорення щодо розгортання груп швидкого реагування, виділення коштів постраждалим країнам та координації дій керівництва ЄС. Крім того, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала новий протокол безпеки для надзвичайних ситуацій та створення Європейської ради безпеки.

Однак низка європейських столиць критикує ці ініціативи. Створення нових структур ЄС може уповільнити процес прийняття рішень у критичний момент, тоді як розподіл ролей має бути чітким: НАТО відповідає за військове стримування та розвідку, а ЄС — за цивільні заходи реагування.

Крім того, через відсутність повністю захищеного каналу зв’язку та побоювання щодо витоку розвідувальної інформації до Москви столиці вважають за краще обмінюватися конфіденційною інформацією виключно через канали Альянсу. Дипломати також наголошують, що в рамках Альянсу вже діє механізм інтегрованого реагування на політичні кризи (IPCR), тому вони вважають створення додаткових бюрократичних структур зайвим.

Нагадаємо, заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук висловилась у мережі щодо відсутності миру у найближчому майбутньому.

Крім того, Індія запропонувала Росії та Україні перемир'я, що складається з трьох частин: припинення ударів по енергетиці й інфраструктурі, збереження зернових та енергетичних потоків через чорноморські порти і відмова від атак на комерційні судна.