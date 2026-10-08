Выселили из дома после 71 года проживания: скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль, история которой всколыхнула Испанию

Скончалась 87-летняя Марикармен Абаскаль, чья драматическая история выселения из дома стала символом масштабных протестов в Испании. Новость о её смерти вызвала бурные эмоции у людей на улицах Мадрида.

Выселение Абаскаль из дома, в котором она прожила более 70 лет, вывело на улицы более 10 тысяч возмущённых людей, которые проводили митинги в связи с жилищным кризисом в Испании. В конечном итоге это привело к досрочным выборам, сообщает агентство Reuters.

Абаскаль находилась в больнице с момента выселения 23 сентября из дома, из которого полиция и социальные работники вынесли её на носилках.

О смерти 87-летней женщины сообщил в среду, 7 октября, Мадридский союз арендаторов. Причина смерти пока не разглашается. Эта новость вызвала волну скорби и гнева среди жителей Мадрида.

После сообщения о смерти Абаскаля тысячи людей вышли с площади Пуэрта-дель-Соль в направлении парламента, скандируя: "Это не смерть. Это убийство!".

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После новости о смерти Абаскаля люди вновь вышли на улицы Мадрида Фото: Facebook

В среду профсоюзы объявили, что 11 ноября состоится общенациональная всеобщая забастовка по вопросам жилья. Протесты в Испании, организованные после выселения Абаскаля, включали акции активистов, разбивших палатки на одной из главных площадей Мадрида, а также призывы к действиям в связи с усугублением жилищного кризиса, в частности нехваткой жилья и стремительным ростом арендной платы.

"Теперь, после её смерти, нам остался пример той борьбы, которую она вела, и наследие, которое оставила после себя Марикармен. И, прежде всего, мы будем следовать тому, о чём она всегда просила нас: "Боритесь, продолжайте бороться за то, что принадлежит вам", — объявили в соцсетях представители профсоюза.

Эти протесты, а также отклонение парламентом указов, направленных на ограничение выселений и сдерживание роста арендной платы, вынудили премьер-министра Педро Санчеса объявить о проведении досрочных выборов. Они запланированы на 29 ноября.

"Обнимаю также всех нас, кто сегодня переживает эту утрату как свою собственную", — написал Санчес в соцсетях, комментируя смерть Абаскаля.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что дело Марикармен Абаскаль дошло до Верховного суда Испании, который в марте 2026 года вынес решение не в её пользу.

Кроме того, ранее десятки тысяч человек вышли на улицы в Испании из-за миграционного кризиса в Сеуте.