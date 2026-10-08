Виселили з дому після 71 року проживання: померла 87-річна Марікармен Абаскаль, історія якої сколихнула Іспанію

Померла 87-річна Марікармен Абаскаль, драматична історія виселення з дому якої стала символом масштабних протестів в Іспанії. Новина про її смерть викликала бурхливі емоції у людей на вулицях Мадрида.

Виселення Абаскаль з дому, де вона прожила понад 70 років, вивело на вулиці понад 10 тисяч обурених людей, які мітингували через житлову кризу в Іспанії. Це зрештою призвело до дострокових виборів, повідомляє агентство Reuters.

Абаскаль перебувала в лікарні з моменту виселення 23 вересня з будинку, з якого поліція та соціальні працівники винесли її на ношах.

Про смерть 87-річної жінки повідомив у середу, 7 жовтня, Мадридський союз орендарів. Причину смерті наразі не розголошують. Новина викликала хвилю скорботи та гніву серед мешканців Мадрида.

Після повідомлення про смерть Абаскаль тисячі людей вирушили з площі Пуерта-дель-Соль у напрямку парламенту, скандуючи: "Це не смерть. Це вбивство!".

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Люди після новини про смерть Абаскаль знову вийшли на вулиці Мадрида Фото: Facebook

У середу профспілки оголосили, що 11 листопада відбудеться загальнонаціональний загальний страйк з питань житла. Протести в Іспанії, які організували після виселення Абаскаль, включали акції активістів, які розбили намети на одній із головних площ Мадрида, та заклики до дій у зв’язку з поглибленням житлової кризи, зокрема нестачею житла та стрімким зростанням орендної плати.

"Тепер, після її смерті, нам залишився приклад боротьби, яку вона вела, та спадщина, яку залишила після себе Марікармен. І, перш за все, ми будемо дотримуватися того, про що вона завжди просила нас: "Боріться, продовжуйте боротися за те, що належить вам", — оголосили у соцмережах представники профспілки.

Ці протести, а також відхилення парламентом указів, спрямованих на обмеження виселень та стримування зростання орендної плати, змусили прем’єр-міністра Педро Санчеса оголосити про проведення дострокових виборів. Їх заплановано на 29 листопада.

"Обіймаю також усіх нас, хто сьогодні відчуває цю втрату як свою власну", — написав Санчес у соцмережах, коментуючи смерть Абаскаль.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що справа Марікармен Абаскаль дійшла до Верховного суду Іспанії, який у березні 2026 року виніс рішення не на її користь.

Також раніше десятки тисяч людей вийшли на вулиці в Іспанії через міграційну кризу в Сеуті.