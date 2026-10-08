"Беги к мамочке, она голосовала за Трампа": на митинге президента США случилась драка (видео)

Митинг Дональда Трампа в Техасе сопровождался акциями протеста и даже дракой, пока президент США пытался призвать избирателей поддержать на выборах в Сенат республиканца Кена Пакстона.

По меньшей мере полдюжины демонстрантов прервали выступление президента США в Сан-Антонио, некоторых из них разогнала полиция. Один из них подвергся физическому нападению со стороны пожилого сторонника Трампа, который набросился на него со спины, сообщает The Guardian.

Во время критики демократов из зала раздались крики протеста. Некоторые присутствующие начали бурно выражать свое недовольство, а когда одного из протестующих вывели из зала, Трамп сказал:

"Сейчас он, он возвращается домой к мамочке. Его там, черт возьми, накажут, потому что он не знает, что его мама голосовала за Трампа", — прокомментировал президент США.

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Сторонники Трампа, размахивающие ковбойскими шляпами и скандирующие "США", заглушили голоса некоторых протестующих, а Трамп призвал демонстрантов "убираться отсюда к черту". Он высмеял их внешний вид и бездоказательно заявил, что "им платят враги нашей нации".

Президент также заявил на митинге 7 октября, что Иран может разрушить Лос-Анджелес или Сан-Диего, что вызвало бурное возмущение со стороны демократов.

"Я говорил это на днях: пусть они запустят ракету в Сан-Диего или Лос-Анджелес. Пусть запустят – хотите увидеть ужас? Хотите увидеть проблемы? Пусть запустят в Сан-Диего. Пусть запустят в Лос-Анджелес, и вы хотите увидеть, как произойдут плохие вещи. Вы хотите видеть страну, которая находится в свободном падении? Мы этого не допустим. Мы защищаем наши города, мы защищаем нашу страну, мы этого не допустим", - сообщил президент США.

Это была третья поездка Трампа в Техас менее чем за месяц, в то время как республиканцы вкладывают значительные средства в избирательные кампании, на которых они рассчитывали одержать уверенную победу на промежуточных выборах в ноябре.

Кен Пакстон, которого Трамп поддержал во время республиканских праймериз после того, как тот выступил против действующего сенатора Джона Корнина, был приглашен на сцену президентом, поблагодарил его за поддержку и заявил, что выиграет эти выборы.

Республиканская кампания по сохранению контроля над Сенатом все больше сосредотачивается на Техасе, где демократ Джеймс Таларико стал серьезной угрозой Пакстону. Опрос New York Times показал, что Таларико опережает Пакстона с результатом 51% против 45% среди вероятных избирателей. Техас не избирал демократа в Сенат с 1988 года.

Трамп выиграл выборы в этом штате с преимуществом почти в 14 процентных пунктов в 2024 году, но его рейтинг одобрения резко упал. Опрос Reuters/Ipsos, проведенный 5 октября, показал, что его рейтинг одобрения составляет 32%, в то время как зарегистрированные избиратели отдавали предпочтение демократам перед республиканцами в соотношении 44% к 37%.

На митинге Трамп критиковал кандидата-демократа, называя его "Тала-фрико". А также бездоказательно утверждал, что Таларико — веган и недавно исчез, потому что "его заставили есть мясо по политическим причинам" и теперь ему дурно.

По последним данным, республиканцы уже потратили более 300 миллионов долларов на выборы в Техасе, в то время как более масштабная 32-дневная предвыборная кампания Трампа охватила несколько штатов, традиционно поддерживающих республиканцев, включая Оклахому, Алабаму, Огайо и Небраску.

Напомним, ранее Дональд Трамп в очередной раз заявил, что должен получить Нобелевскую премию мира.

Также президент США собирается обсудить с Путиным вспышку чумы в России.