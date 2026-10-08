"Біжи до матусі, вона голосувала за Трампа": на мітингу президента США сталася бійка (відео)

Мітинг Дональда Трампа в Техасі супроводжувався акціями протесту і навіть бійкою, поки президент США намагався закликати виборців підтримати на виборах до Сенату республіканця Кена Пакстона.

Щонайменше півдюжини демонстрантів перервали виступ президента США в Сан-Антоніо, деяких із них розігнала поліція. Один із них зазнав фізичного нападу з боку літнього прихильника Трампа, який накинувся на нього ззаду, повідомляє The Guardian.

Під час критики демократів із залу пролунали вигуки протесту. Деякі присутні почали бурхливо висловлювати своє невдоволення, а коли одного з протестувальників вивели із залу, Трамп сказав:

"Зараз він, він повертається додому до матусі. Його там, чорт забирай, покарають, бо він не знає, що його мама голосувала за Трампа", — прокоментував президент США.

Прихильники Трампа, які розмахували ковбойськими капелюхами та скандували "США", заглушили голоси деяких протестувальників, а Трамп закликав демонстрантів "забиратися звідси до біса". Він висміяв їхній зовнішній вигляд і бездоказово заявив, що "їм платять вороги нашої нації".

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Президент також заявив на мітингу 7 жовтня, що Іран може зруйнувати Лос-Анджелес або Сан-Дієго, що викликало бурхливе обурення з боку демократів.

"Я казав це днями: нехай вони запустять ракету в Сан-Дієго чи Лос-Анджелес. Нехай запустять — хочете побачити жах? Хочете побачити проблеми? Нехай запустять у Сан-Дієго. Нехай запустять у Лос-Анджелес, і ви побачите, як трапляться погані речі. Ви хочете бачити країну, яка перебуває у вільному падінні? Ми цього не допустимо. Ми захищаємо наші міста, ми захищаємо нашу країну, ми цього не допустимо", — заявив президент США.

Це була третя поїздка Трампа до Техасу менш ніж за місяць, у той час як республіканці вкладають значні кошти у виборчі кампанії, розраховуючи здобути впевнену перемогу на проміжних виборах у листопаді.

Кен Пакстон, якого Трамп підтримав під час республіканських праймеріз після того, як той виступив проти чинного сенатора Джона Корніна, був запрошений на сцену президентом, подякував йому за підтримку та заявив, що виграє ці вибори.

Республіканська кампанія щодо збереження контролю над Сенатом дедалі більше зосереджується на Техасі, де демократ Джеймс Таларіко став серйозною загрозою для Пакстона. Опитування New York Times показало, що Таларіко випереджає Пакстона з результатом 51% проти 45% серед ймовірних виборців. Техас не обирав демократа до Сенату з 1988 року.

Трамп виграв вибори в цьому штаті з перевагою майже в 14 процентних пунктів у 2024 році, але його рейтинг схвалення різко впав. Опитування Reuters/Ipsos, проведене 5 жовтня, показало, що його рейтинг схвалення становить 32%, тоді як зареєстровані виборці віддавали перевагу демократам перед республіканцями у співвідношенні 44% до 37%.

На мітингу Трамп критикував кандидата-демократа, називаючи його "Тала-фріко". А також бездоказово стверджував, що Таларіко — веган і нещодавно зник, тому що "його змусили їсти м'ясо з політичних міркувань" і тепер йому погано.

За останніми даними, республіканці вже витратили понад 300 мільйонів доларів на вибори в Техасі, тоді як більш масштабна 32-денна передвиборча кампанія Трампа охопила кілька штатів, які традиційно підтримують республіканців, зокрема Оклахому, Алабаму, Огайо та Небраску.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп вкотре заявив, що має отримати Нобелівську премію миру.

Також президент США має намір обговорити з Путіним спалах чуми в Росії.