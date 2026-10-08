Анатолия Кашпировского хотят похоронить в Виннице: что пишут российские паблики (видео)

Местом последнего упокоения Анатолия Кашпировского может стать Винница. Это город, где гипнотизер прожил много лет и где похоронены его родители и старшая дочь.

Тело Анатолия Кашпировского, по утверждениям российских Telegram-каналов, уже везут из Москвы в Украину — транзитом через страны Евросоюза. Официального подтверждения этой информации пока нет. Об этом сообщают российские СМИ.

Гипнотизера планируют похоронить в Виннице рядом с родителями и дочерью Еленой от первого брака.

Выбор города объясняется его биографией. Кашпировский родился в селе Ставница в Летичевском районе Хмельницкой области, а значительную часть жизни провёл именно в Виннице, где жил и работал. Там же, по утверждению российских каналов, находятся семейные могилы.

Стоит отметить, что телевизионный целитель скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Первым об этом написал в соцсетях российский телеведущий Андрей Малахов. Впоследствии директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил, что перед смертью тот лежал в больнице из-за резкого падения давления.

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Широкую известность Кашпировский приобрел в 1980–1990-х годах благодаря телевизионным "сеансам исцеления". Его эфиры собирали миллионы зрителей, а сам он стал одним из самых заметных явлений позднесоветского и постсоветского телевидения. Дебют на экране сопровождался демонстрацией хирургических операций без анестезии: гипнотизер в это время якобы воздействовал на пациентов, чтобы они не чувствовали боли.

Впоследствии бывший врач стал утверждать, что способен исцелять людей, и устраивал массовые сеансы в Украине, России, других постсоветских странах и в США. Его методы гипноза и суггестии находили горячих сторонников, но медицинское сообщество подвергало их жесткой критике. Пик популярности пришелся именно на тот период, когда спрос на мистику, экстрасенсов и альтернативную медицину был особенно высоким.

Также сообщалось, что Фокус собрал всю известную информацию о самом громком экстрасенсе позднего СССР, который "лечил" людей прямо через телеэкран.