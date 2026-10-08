Анатолія Кашпіровського хочуть поховати у Вінниці: що пишуть російські пабліки (відео)

Місцем останнього спочинку Анатолія Кашпіровського може стати Вінниця. Це місто, де гіпнотизер прожив багато років і де поховані його батьки та старша донька.

Тіло Анатолія Кашпіровського, за твердженнями російських телеграм-каналів, уже везуть із Москви в Україну – транзитом через країни Євросоюзу. Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Поховати гіпнотизера планують у Вінниці поруч із батьками та донькою Оленою від першого шлюбу.

Вибір міста пояснюють біографією. Народився Кашпіровський у селі Ставниця на Летичівщині в Хмельницькій області, а чималу частину життя провів саме у Вінниці, де жив і працював. Там же, за твердженням російських каналів, розташовані родинні могили.

Варто зазначити, що телевізійний цілитель помер 3 жовтня у віці 87 років. Першим про це написав у соцмережах російський телеведучий Андрій Малахов. Згодом директор Кашпіровського Сергій Рудих повідомив, що перед смертю той лежав у лікарні через різке падіння тиску.

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Широку славу Кашпіровський здобув у 1980–1990-х завдяки телевізійним "сеансам зцілення". Його ефіри збирали мільйони глядачів, а сам він став одним із найпомітніших явищ пізньорадянського та пострадянського телебачення. Дебют на екрані супроводжувався демонстрацією хірургічних операцій без анестезії: гіпнотизер у цей час нібито впливав на пацієнтів, щоб вони не відчували болю.

Згодом колишній лікар почав запевняти, що здатний зцілювати людей, і влаштовував масові сеанси в Україні, Росії, інших пострадянських країнах та у США. Його методи гіпнозу й сугестії знаходили палких прихильників, але медична спільнота піддавала їх жорсткій критиці. Пік популярності припав саме на той період, коли попит на містику, екстрасенсів та альтернативну медицину був особливо високим.

Також повідомлялося, що Фокус зібрав усе відоме про найгучнішого екстрасенса пізнього СРСР, який "лікував" людей просто через телеекран.