Тень Кремля в Белом доме: соратницу Трампа заподозрили в связях с друзьями Путина

Фотосессия с винтовкой в Республике Сербской бросила тень на окружение Дональда Трампа из-за возможных неформальных связей с пророссийскими деятелями на Балканах.

Дочь главы аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, Кэти, оказалась в центре внимания после появления фотографии со стрельбища в Республике Сербской, где рядом с ней находился местный министр внутренних дел Желько Будимир. Это вызвало множество вопросов о связях американских политических кругов с местными властями. Об инциденте сообщает американский телеканал CBS News, подтвердив подлинность снимка с помощью спутниковых данных и геолокации.

Так, на фотографии, широко распространенной в сети, Кэти Уайлс держит в руках винтовку на стрельбище, а рядом с ней стоит соратник пророссийского политика Милорада Додика. Фотография представляет собой скриншот с личной страницы Уайлс в Instagram с подписью: "В основном работа + немного серьёзного веселья!".

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Журналисты CBS News проверили место съемки по спутниковым снимкам и предыдущим публикациям об этом стрелковом полигоне. Речь идет о стрелковом комплексе RIS на севере Республики Сербской.

Согласно анализу геопозиции и положения солнца, снимок был сделан летом 2026 года на полигоне, где часто бывает глава местного МВД Желько Будимир. Это вызвало острую реакцию в Вашингтоне из-за тесных связей местных чиновников с Милорадом Додиком.

Кэти Уайлс в компании Желько Будимира Фото: Скриншот

Почему эта фотография привлекла внимание американской общественности

Кэти Уайлс работает партнером в вашингтонской лоббистской компании Continental Strategy. По данным Financial Times, в феврале 2026 года компания заключила контракт на 35 тысяч долларов в месяц с представителями Республики Сербской на проведение лоббистской деятельности в США.

В то же время сама компания заявила CBS News, что августовская поездка Кэти Вайлс не была связана с работой Continental Strategy в Республике Сербской. По словам представителя фирмы, она приезжала туда на два дня вместе с американской компанией, которая проводила в регионе технико-экономическое исследование. Вайлс, по утверждению компании, занималась коммуникационной поддержкой этого проекта.

В Continental Strategy также заявили, что Кэти Уайлс не контактировала с представителями правительства США по вопросам, связанным с Республикой Сербской. По данным FT, именно партнер компании Алекс Гарсия был зарегистрирован в качестве лоббиста от этого региона и взаимодействовал с американскими властями.

При чем здесь Милорад Додик?

Республика Сербская — одно из двух образований в составе Боснии и Герцеговины. Ранее её возглавлял Милорад Додик — пророссийский деятель, который годами пытался дестабилизировать регион и регулярно выражал поддержку российскому диктатору Владимиру Путину и агрессии РФ против Украины.

В 2025 году Додика приговорили к году лишения свободы и запретили занимать государственные должности в течение шести лет после признания его виновным в неисполнении решений международного представителя Боснии и Герцеговины. После этого его отстранили от должности президента Республики Сербской. Несмотря на это, политик продолжает сохранять фактический контроль над правящей партией и силовым блоком Республики Сербской. Об этом в свое время писало издание Reuters.

Таким образом, Додик имеет давние связи с Кремлем. Россия открыто поддерживала его во время конфликта с центральной властью Боснии и Герцеговины. Reuters ранее сообщало, что Кремль называл приговор Додику политически мотивированным и подчеркивал его рабочие отношения с Владимиром Путиным.

Отметим, что на выборах в октябре 2026 года партия Додика SNSD сохранила влияние в Республике Сербской. По предварительным результатам выборов представительница этой политической силы Желька Цвиянович победила на выборах в состав трехстороннего президентства Боснии и Герцеговины, а сама SNSD заявила о победе своего кандидата Саво Минича на выборах президента Республики Сербской.

В Белом доме возникли дополнительные вопросы

История с фотографией Кэти Уайлс возникла на фоне внимания к другим контактам представителей американского политического окружения Дональда Трампа с Республикой Сербской.

В частности, Financial Times сообщила, что в сентябре Сьюзи Уайлс встречалась в Белом доме с Желькой Цвиянович — сербской членкой президиума Боснии и Герцеговины. По данным издания, встречу организовал Алекс Гарсия из Continental Strategy.

Таким образом, появление родственницы высокопоставленной чиновницы Белого дома на полигоне силовых структур, подконтрольных Додику, вызвало в США дополнительные вопросы относительно потенциальных неформальных контактов окружения Дональда Трампа с пророссийскими деятелями на Балканах.

Напомним, недавно сын Дональда Трампа вернул российскому олигарху Умару Кремлёву деньги, которые тот подарил на свадьбу. Сам Кремлёв заявил, что не понял причину возврата средств, ведь не считал свой подарок "особым".

Кроме того, "Фокус" ранее сообщал, что первую леди США Меланию Трамп обвинили в связях с российским олигархом Умаром Кремлёвым.