Тінь Кремля у Білому домі: соратницю Трампа запідозрили у зв'язках із друзями Путіна

Фотосесія з гвинтівкою у Республіці Сербській кинула тінь на оточення Дональда Трампа через імовірні неформальні зв'язки з проросійськими діячами на Балканах.

Донька глави апарату Білого дому Сьюзі Уайлс Кеті опинилася в центрі уваги після фото зі стрільбища в Республіці Сербській, де поруч із нею був місцевий міністр внутрішніх справ Желько Будимир. Це викликало багато запитань щодо зв’язків американських політичних кіл із місцевою владою. Про інцидент повідомляє американський телеканал CBS News, підтвердивши автентичність знімка за допомогою супутникових даних та геолокації.

Так, на поширеному в мережі фото Кейті Уайлс тримає в руках гвинтівку на стрільбищі, а поруч із нею стоїть соратник проросійського політика Милорада Додіка. Світлина є скриншотом з особистої сторінки Уайлс в Instagram із підписом: "В основному робота + трохи серйозного веселощів!".

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Журналісти CBS News перевірили місце зйомки за супутниковими знімками та попередніми публікаціями із цього стрілецького полігону. Йдеться про стрілецький комплекс RIS на півночі Республіки Сербської.

За даними аналізу геопозиції та положення сонця, кадр зробили влітку 2026 року на полігоні, де часто буває очільник місцевого МВС Желько Будимир. Це викликало гостру реакцію у Вашингтоні через близькі зв'язки місцевих чиновників із Милорадом Додіком.

Кейті Уайлс в компанії Желько Будимира Фото: Скриншот

Чому увагу американського суспільства привернуло це фото

Кеті Вайлс працює партнеркою вашингтонської лобістської компанії Continental Strategy. За даними Financial Times, у лютому 2026 року компанія уклала контракт на $35 тисяч на місяць із представниками Республіки Сербської для лобістської роботи у США.

Водночас сама компанія заявила CBS News, що серпнева поїздка Кеті Вайлс не була пов’язана з роботою Continental Strategy на Республіку Сербську. За словами представника фірми, вона приїжджала туди на два дні разом із американською компанією, яка проводила в регіоні техніко-економічне дослідження. Вайлс, за твердженням компанії, займалася комунікаційною підтримкою цього проєкту.

У Continental Strategy також заявили, що Кеті Вайлс не контактувала з представниками уряду США щодо питань, пов’язаних із Республікою Сербською. За даними FT, саме партнер компанії Алекс Гарсія був зареєстрований як лобіст від цього регіону та взаємодіяв з американською владою.

До чого тут Мілорад Додік

Республіка Сербська є одним із двох утворень у складі Боснії і Герцеговини. Раніше її очолював Мілорад Додік — проросійський діяч, який роками намагався дестабілізувати регіон і регулярно висловлював підтримку російському диктаторові Володимиру Путіну та агресії РФ проти України.

У 2025 році Додіка засудили до року ув’язнення та заборонили займати державні посади на шість років після визнання винним у невиконанні рішень міжнародного представника Боснії і Герцеговини. Після цього його усунули з посади президента Республіки Сербської. Попри це, політик продовжує зберігати фактичний контроль над правлячою партією та силовим блоком Республіки Сербської. Про це свого часу писало видання Reuters.

Таким чином, Додік має давні контакти з Кремлем. Росія відкрито підтримувала його під час конфлікту з центральною владою Боснії і Герцеговини. Reuters раніше повідомляло, що Кремль називав вирок Додіку політично мотивованим і наголошував на його робочих відносинах із Володимиром Путіним.

Зазначимо, що на виборах у жовтні 2026 року партія Додіка SNSD зберегла вплив у Республіці Сербській. За попередніми результатами виборів, представниця цієї політичної сили Желька Цвиянович перемогла на виборах до тристороннього президентства Боснії і Герцеговини, а сама SNSD заявила про перемогу свого кандидата Саво Мініча на виборах президента Республіки Сербської.

У Білому домі виникли додаткові питання

Історія з фотографією Кеті Вайлс з’явилася на тлі уваги до інших контактів представників американського політичного оточення Дональда Трампа з Республікою Сербською.

Зокрема, Financial Times повідомило, що у вересні Сьюзі Вайлс зустрічалася в Білому домі із Желькою Цвиянович — сербською членкинею президії Боснії і Герцеговини. За даними видання, зустріч організував Алекс Гарсія з Continental Strategy.

Таким чином, поява родички високопосадовиці Білого дому на полігоні підконтрольних Додіку силовиків викликала додаткові запитання у США щодо потенційних неформальних контактів оточення Дональда Трампа з проросійськими діячами на Балканах.

Нагадаємо, нещодавно син Дональда Трампа повернув російському олігарху Умару Кремльову гроші, які той подарував на весілля. Сам Кремльов заявив, що не зрозумів причину повернення коштів, адже не вважав свій подарунок "особливим".

Також Фокус раніше писав, що першу леді США Меланію Трамп звинуватили у зв’язках з російським олігархом Умаром Кремльовим.