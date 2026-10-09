Сейм Латвии запретил депутатам ездить в РФ и Беларусь: кого касается это ограничение

Соответствующие поправки к закону об ограничении действий, угрожающих национальной безопасности, латвийский парламент принял в окончательном чтении. Ограничение также распространяется на транзитный проезд по территориям этих стран.

Как сообщает агентство Delfi, запрет касается депутатов органов местного самоуправления. Это решение дополняет перечень лиц, на которых распространяется запрет на поездки в РФ и Беларусь. Ранее ограничение уже действовало в отношении ряда государственных служащих, сотрудников учреждений сектора безопасности, дипломатов, судей, прокуроров, а также депутатов Сейма.

Почему Латвия ввела запрет

Инициаторы изменений пояснили, что депутаты местных советов имеют доступ к информации, которая может представлять интерес для российских и белорусских спецслужб. В частности, речь идет о сведениях, касающихся критической инфраструктуры, планов гражданской защиты, транспортных и логистических узлов, а также других ресурсов, которыми распоряжаются органы местного самоуправления.

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В парламенте считают, что это ограничение поможет снизить риски для национальной безопасности и обеспечить единый подход к выборным должностным лицам разных уровней.

Председатель комиссии Сейма по вопросам обороны, внутренних дел и противодействия коррупции Раймондс Бергманис ранее подчеркивал, что местные депутаты играют важную роль в системе гражданской защиты. По его словам, особые риски существуют в приграничных районах, где продолжается обустройство границы и решаются вопросы обороны.

Кого ещё касаются ограничения

В июне 2025 года Сейм Латвии уже принял законодательные поправки, запрещающие определенным категориям государственных служащих и депутатам парламента посещать Россию и Беларусь. Ограничение коснулось, в частности, лиц, имеющих доступ к государственной тайне, сотрудников ряда силовых ведомств и военнослужащих Национальной гвардии. Теперь в перечень добавлены депутаты органов местного самоуправления.

Ранее мы писали, что вооружённая группа из Беларуси вторглась в Латвию и взорвала распределительный щит. Мужчины вели себя особенно агрессивно и угрожали латвийским военнослужащим.

Тем временем Польша и Литва обсудили эвакуацию мирного населения на случай нападения РФ на страны Балтии. Варшава готовится принять более миллиона граждан Латвии, Литвы и Эстонии.