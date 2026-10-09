Сейм Латвії заборонив депутатам їздити до Росії та Білорусі: кого стосується обмежання

Відповідні поправки до закону про обмеження дій, що загрожують національній безпеці, латвійський парламент ухвалив в остаточному читанні. Обмеження також поширюється на транзитний проїзд територіями цих країн.

За повідомленням агенції Delfi, заборона стосується депутатів місцевих самоврядувань. Це рішення доповнює перелік осіб, на яких поширюється заборона на поїздки до РФ і Білорусі. Раніше обмеження вже діяло для низки державних службовців, працівників установ сектору безпеки, дипломатів, суддів, прокурорів, а також депутатів Сейму.

Чому Латвія запровадила заборону

Ініціатори змін пояснили, що депутати місцевих рад мають доступ до інформації, яка може становити інтерес для російських і білоруських спецслужб. Зокрема, йдеться про відомості щодо критичної інфраструктури, планів цивільного захисту, транспортних і логістичних вузлів, а також інших ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування.

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У парламенті вважають, що обмеження допоможе зменшити ризики для національної безпеки та забезпечити однаковий підхід до виборних посадовців різних рівнів.

Голова комісії Сейму з питань оборони, внутрішніх справ і запобігання корупції Раймондс Бергманіс раніше наголошував, що місцеві депутати відіграють важливу роль у системі цивільного захисту. За його словами, особливі ризики існують у прикордонних районах, де триває облаштування кордону та вирішуються питання оборони.

Кого ще стосуються обмеження

У червні 2025 року Сейм Латвії вже ухвалив законодавчі зміни, які заборонили певним категоріям державних службовців і депутатам парламенту відвідувати Росію та Білорусь. Обмеження охопило, зокрема, осіб із доступом до державної таємниці, працівників низки силових відомств і військовослужбовців Національної гвардії. Тепер перелік доповнили депутатами органів місцевого самоврядування.

Раніше ми писали, що озброєна група з Білорусі увірвалась в Латвію та підірвала розподільчий щит. Чоловіки поводились особливо агресивно та погрожували латвійським військовослужбовцям.

Тим часом Польща та Литва обговорили евакуацію мирних мешканців на випадок нападу РФ на країни Балтії. Варшава готується прийняти понад мільйон громадян Латвії, Литви та Естонії.