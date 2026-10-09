В Великобритании задержали двух латвийцев за проникновение на военную базу США

Граждане Латвии проникли на территорию авиабазы Королевских ВВС "Моулсворт" в графстве Кембриджшир. Этот объект используется американскими военными и НАТО для проведения разведывательных операций, а дело расследует антитеррористическая полиция.

По информации Bloomberg, мужчин в возрасте 32 и 36 лет задержали после обнаружения повреждения ограждения военного объекта. Оба подозреваемых проживают в Великобритании.

Как мужчины проникли на военную базу

По данным полиции, патруль Министерства обороны Великобритании обнаружил брошенный автомобиль недалеко от авиабазы Моулсворт. В ходе проверки военные полицейские совместно с правоохранителями графства Кембриджшир обнаружили небольшой проем в ограждении объекта, а самих мужчин нашли внутри периметра базы и задержали.

Сначала их подозревали в незаконном проникновении на охраняемый объект и повреждении имущества. Впоследствии задержанных повторно арестовали по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности 2023 года — речь идет о проникновении на запретную территорию с целью, которая может нанести ущерб интересам Великобритании.

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К расследованию привлекли подразделение по борьбе с терроризмом. Правоохранители также провели обыски по двум адресам в районе города Питерборо.

Какое значение имеет авиабаза Моулсворт

База RAF Molesworth расположена примерно в 110–145 км к северу от Лондона. Она не используется для выполнения полётных задач, однако играет важную роль в разведывательной деятельности США и НАТО.

На её территории расположен Центр объединения разведывательных данных НАТО, а также американский Объединённый центр разведывательных операций в Европе. Эти структуры работают с военной информацией, необходимой для деятельности Альянса и американских вооружённых сил.

Руководитель лондонского подразделения антитеррористической полиции Хелен Фланаган заявила, что расследование находится на начальном этапе. Правоохранители выясняют, с какой целью мужчины проникли на военный объект, и пока не исключают никаких версий.

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